Trest 5 let vězení a na 10 let zákaz řízení všech motorových vozidel je definitivní! V otřesném případu bezohledného řidiče Romana Bubly (43) tak ve středu rozhodl Krajský soud v Brně. Bubla, který loni v opilosti v Brně-Obřanech svým bavorákem usmrtil chodce (†52) a zbaběle ujel, vyfasoval u městského soudu 5 let v base. Kupodivu se ale nesmířil s tou částí rozsudku, kde mu uložili dlouholetý zákaz usednout za volant. A tak se odvolal!