Vladimír Trunda podle rodiny doposud nikdy takto z domova neodešel. „Pětašedesátiletý muž je vysoký asi sto osmdesát pět centimetrů a má šedivé vlasy. Na sobě by měl mít černou sportovní bundu, černé sportovní kalhoty a šedé botasky,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Koryťáková s tím, že doma nechal peněženku s doklady a mobilní telefon. Obava o jeho život je o to větší, že senior je cukrovkář.

Prohledávali i jeskyně

Do pátrání se zapojily desítky policistů, hasičů i dobrovolníků. Policie opakovaně nasadila i vrtulník. „Ve spolupráci s Povodím Moravy byla prohledána vodní hladina a břehy vodní nádrže Boskovice. Speleologové prozkoumali i okolní jeskyně,“ dodala mluvčí.

Čestmír šel na bylinky, tři dny je nezvěstný

Poplach mají od víkendu i policisté a záchranáři v Brně. Důchodce Čestmír Blažek (85) z brněnské čtvrti Husovice zanechal v sobotu doma vzkaz, že jde na bylinky. Jenže s večerem pojala rodina podezření, že něco není v pořádku a zalarmovala policii.

Podle příbuzných chodil nejčastěji na vycházky na louku v okolí konečné stanice tramvaje v Maloměřicích. Policie nasadila vrtulník s termovizí, v neděli i pěší hlídky. Zjišťovala, zda neskončil senior v nemocnici nebo u známých. Pátrání je zatím bezvýsledné.

„Pohřešovaný je 165 cm vysoký, střední postavy. Na sobě měl světle modré kalhoty, hnědou košili, s sebou si vzal koženou tašku,“ uvedl k popisu pohřešovaného policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Ženu našli podchlazenou

Další případ z Blanenska skončil o víkendu šťastně. Seniorka (80) se v okolí Velkých Opatovic vydala na podvečerní procházku. Jenže domů se už nevrátila. Po rozsáhlých manévrech se ji podařilo najít v neděli nad ránem.

„Bylo to v areálu jedné firmy, kde upadla a nemohla vstát. Podchlazenou nalezenou ženu jsme předali do péče lékařů,“ řekla policistka.

Boj o čas

Podle policistů jde při podobných případech vždy o čas. „Často rodiny čekají až do pozdních hodin, na místě je naopak obrátit se s žádostí o pomoc co nejdříve. Senior by měl příbuzným přesně říci, kam jde, za kým, kde se bude vyskytovat. Měl by mít u sebe doklady a nabitý mobilní telefon,“ shrnula policistka Lenka Koryťáková.

VIDEO: Policejní vrtulník našel předloni na Vyškovsku ztraceného houbaře.

délka: 01:28 Video 360p REKLAMA Exkluzivní záběry z policejního vrtulníku. Ztraceného houbaře našli policisté v pondělí odpoledne živého poblíž obce Senetářov. V lese přežil dvě studené noci. Policie ČR Vyškov