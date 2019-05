Blíženci

Úterý je pro Blížence vcelku klidné. Sice trpí změnami nálad, ale na to už by měli být oni i jejich okolí zvyklí. Hledají cestu, jak se vymanit ze spárů stereotypu. Na všechno by si měli najít systém, jen tak budou klidnější. I oni potřebují řád.