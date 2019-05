Štír

Do práce se těšíte, protože to doma není zrovna procházka růžovým sadem. S partnerem se jen těžko snesete a dáváte si najevo nezájem. Možná je to tak lepší, aspoň si od sebe bez konfliktu odpočinete. Profesní růst je skvělý a těšíte se pozornosti šéfa.