Do obchodního centra v Hatích na česko-rakouských hranicích si přijela přilepšit dvojice zlodějek s trvalým pobytem v Bulharsku. Tady si povšimly muže vybírajícího z bankomatu 80 tisíc korun. Budoucí oběť sledovaly a v jednom z obchodů ji o peníze připravily.

Zákazník vložil svazek bankovek do tašky, zapnul zip a zavěsil si ji přes rameno. Proti dvojce dobře sehraných kapsářek, jejichž akci zachytila kamera, neměl šanci.

„Pachatelky dokázaly nenápadně zip rozepnout. Žena se světlejšími vlasy v zelené bundě se světlým kožíškem pak sáhne a vytáhne celou částku. Druhá, černovlasá, ji kryje,“ popsala několik vteřin tvrající fígl policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Na zlodějnu se vypravily z Vídně

Případ se podařilo vyřešit díky kamerovému záznamu a spolupráci české a rakouské policie. „Vyšlo najevo, že se jedná o ženy ve věku 31 a 32 let. Obě mají trvalé bydliště v Bulharsku, ale v poslední době se zdržují ve Vídni. Také v Rakousku jsou vedeny v pátrání kvůli opakovaným krádežím,“ dodala policistka.

Mladší z nich, která měla peníze z tašky vytáhnout, už skončila ve vazbě. Policisté ji dopadli poté, co opět přijela do příhraničního nákupního centra zkoušet štěstí. Hrozí jí až pět let v base. Druhá z protřelých zlodějek zatím uniká.