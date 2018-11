Jen dva týdny se těšila dvojice Brňanek z jednoduchých fíglů, s nimiž obraly nic netušící personál v lékárně na jihu Brna o zboží za 15 tisíc korun. Ženy ve věku 26 a 37 let se už zpovídají ze svých „hříchů“ kriminalistům.

Zlodějky se během tří dnů na konci října vypravily do stejné lékárny hned čtyřikrát. „S neskutečnou drzostí si za provozu strkaly krémy, řasenky, oční balzámy a další zboží pod oblečení, případně lup hbitě uložily do tašky, aniž by si personál či další nakupující něčeho všimli,“ popsala policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Další finta nebyla ničím novým. Jedna z žen zabavila prodavačku natolik, že její parťačka měla volné pole působnosti. „Případně počkaly na okamžik, kdy pracovnice obsluhovala jiné zákazníky,“ dodala mluvčí.

Hrozí jim až 3 roky v base

Zlodějky ale udělaly zásadní chybu. Pozapomněly na kamery v lékárně. Za několik dnů už kriminalisté věděli, po kom pátrají. „Obě ženy podstoupily výslech, jedna z nich ale odmítla cokoliv k trestné činnosti říci,“ upozornila policistka.

Kriminalisté se teď zaměřují také na to, zda obě Brňanky nemají na kontě i další podobné „nákupy za pět prstů“. Hrozí jim vězení od šesti měsíců do tří let.

