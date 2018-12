Beran

Polovina pracovního týdne pro Berany nic neznamená, snad leda to, že jim ubývá čas na splnění snu. Rozhodně se nedoporučuje zvyšovat nasazení, ať se Beran do všeho jen nezamotá. Byla by to věčná škoda, protože jeho vize nemají chybu a vyplatí se.