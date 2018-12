Pořádně horko bylo před časem pracovnici čerpací stanice v Brně. Opilá řidička (45) ve Škodě Fabii se totiž přiřítila tak, že najela do tankovacího stojanu. O doplnění paliva v autě jí přitom nešlo. Doplnit přijela úplně něco jiného - alkohol. Policisté ji obvinili.

„Ženu po nárazu do stojanu vůbec nezajímalo, co způsobila, ale hned zamířila do prodejny. Tam vzala dvě láhve vína a karton cigaret a šla platit. Pracovnice benzínky ji ale upozornila, že je nutné vyřešit škodu na stojanu,“ uvedla mluvčí policie Petra Hrůzová.



Když policisté na místo přijeli, nestačili se divit. Přestože bylo teprve osm ráno, žena nadýchala 2,65 promile alkoholu. „Způsobila škodu za 60 tisíc korun. Nyní může počítat s trestem za ohrožení pod vlivem návykové látky,“ upřesnila Hrůzová.