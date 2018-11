Dal tip zlodějům, kteří pak brutálně přepadli advokáta v Lysicích na Blanensku. Radim Ž. (33) za to dostal 2,5 roku vězení. To ale nemusí být konečné. V dalším soudním sporu je totiž obžalovaný i z krvavého útoku na tenistku Petru Kvitovou, kterou měl před Vánoci 2016 pořezat v jejím bytě v Prostějově. „ Křivdíte mi! Snažím se žít poctivě," tvrdil emotivně u soudu Radim Ž.

Fotbalista z Ptení, který je podezřelý z pořezání wimbledonské šampionky Petr Kvitové, stál před odvolacím soudem kvůli tipu na přepadení advokáta na Blanensku v roce 2015.

Soudce Vlastimír Čech mu za to bez pardonu potvrdil trest 2,5 roku ve vězení s ostrahou. „Vaše odvolání se jako nedůvodné zamítá,“ řekl soudce.

Odvolací soud totiž po nezvykle dlouhé, půlhodinové poradě, souhlasil se závěrem prostějovského okresního soudu. Podle něj dal tip na přepadení advokáta v Lysicích trojlístku kriminálníků. Ti pak muže v jeho domě přepadli, svázali, polévali slivovicí a hrozili mu upálením, jen aby z něj vymlátili peníze.

Podle soudu ho usvědčuje zloděj Jozef Minár, který odpykává 18 let vězení na loupežná přepadení, z nichž jedno skončilo smrtí starce (†90) z Ivančic.

V dopise z vězení, který zachytila policie, vyčetl Radimovi Ž. to, že jej do domu advokáta poslal krást. Vinil ho, že nyní za to musí sedět v base a on je přitom na svobodě. Tento dopis také zlomil Radimu Ž. vaz. Soud jej vzal jako hlavní důkaz proti fotbalistovi.

Obhájkyně: Pracoval a sekal latinu

Radim Ž. se s Minárem, který se mezitím v kriminále pokusil o sebevraždu, znal. Stýkaly se prý i jejich rodiny. „On dostal vysoký trest. Ví, jak to ve vězení chodí a dělá všechno, jen aby si polepšil. Já jsem neměl žádný důvod dopouštět se trestné činnosti,“ vysvětloval Radim Ž. soudu.

Jeho obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá namítala, že Minár je na rozdíl od jejího klienta mnohonásobný kriminálník. „Soud nezohlednil zásadní okolnosti vypovídající v jeho prospěch. On vedl řádný život, vždy chodil na probační službu. Kurátor si na něj nikdy nestěžoval. Řádně také platil škodu z předchozího soudu. Zbývalo mu zaplatit už jen posledních 20 000 korun. To všechno svědčí o charakteru pana Ž. a o jeho snaze se polepšit,“ vylíčila advokátka soudu svého klienta a dodala: „Jako mimořádný opravný prostředek podáme dovolání k Nejvyššímu soudu.“

Křik v soudní síni mírnila až justiční stráž

Ve vznětlivém fotbalistovi nakonec bouchly saze. „Před tímto soudem stojím jen a jen kvůli policii. Aby mě všude mohla vykreslovat v horším světle v souvislosti s tím druhým případem, co mne čeká. Co se mi tady děje, to hraničí s pošlapáváním lidských práv,“ tvrdil přeskakujícím hlasem Radim Ž. a odkázal na svůj druhý soudní proces v kauze pořezání tenistky Petry Kvitové. Soud případ zahájil v říjnu a bude ho dál projednávat v lednu.

Verdikt o potvrzení trestu neunesly ani tři jeho příbuzné. „Jak jste to mohli udělat! Vy jste zkorumpovaní. Špinavci!,“ křičely ženy jedna přes druhou při odchodu ze soudní síně na odvolací tribunál. Mírnit je musela dokonce justiční stráž.

Za co Radim Ž. v minulosti seděl?

V roce 2011 dostal za podíl na loupežích sedm a půl roku vězení. Celý trest si neodpykal. Podmíněně byl propuštěn v roce 2014 a zdálo se, že začal sekat dobrotu. Jako fotbalista hrál za Horní Štěpánov a Konici. Tam nějakou dobu fungoval i jako provozní restaurace Živnostenský dům. Před květnovým zatčením pro podezření z útoku na Kvitovou hrál na Olomoucku I.A třídu za SK Haňovice. Jednou se neovládl, napadl sudího a dostal několikazápasový distanc.