Váhy

Naslouchejte své intuici. To je totiž to pravé, co vám může nejlíp napovědět, jak postupovat dál ve vztahových záležitostech. I to, co se zdá být zcela neřešitelné, dovedete k dobrému konci, když se nebudete tvářit, že všechno víte, všechno znáte.