Býk

Alespoň na krátký čas se odstřihněte od všech malicherných starostí, nebojte se pohroužit do vlastních myšlenek. Najdete zas smysl života. Jste-li rodiči, pak pochopíte, že děti jsou to jediné, co člověka drží nad vodou i v nejtěžších chvilkách.