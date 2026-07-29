„Umřel Michal Ženíšek, knihkupec a velká figura Brna. Před cca 22 lety jsem u něj pár měsíců pracoval a historek mám z toho plný kapsy. Jeho obsese operou a zákusky… zhasni ať šetříme elektřinu, ku*va rožni ,dyť je tma!," zavzpomínal Martin Kyšperský.
Královéhradecký rodák Ženíšek pracoval před rokem 1989 například jako kulisák, inspicient a příležitostný herec v různých divadlech nebo asistent produkce a režie v Krátkém filmu.
StB řekl sbohem
V druhé polovině 80. let Michal Ženíšek distribuoval samizdatové Lidové noviny z Divadla Husa na provázku do televize a v roce 1989 podepsal petici Několik vět. Kvůli petici se opět dostal do hledáčku Státní bezpečnosti.
„Sebrali mě přímo v televizi a odvezli mě za Brno. Tam se mě možná ptali, jestli se nechci stát spolupracovníkem, ale já jsem jim řekl, že nemám tu potřebu, že nechci. Pamatuju si, že jsem jim řekl sbohem,“ vzpomínal Ženíšek.
Inspiroval se ve Vídni
Ženíškův obchod s knihami vznikl podle Encyklopedie dějin Brna díky kontaktu s Petrem Pastrňákem, který provozoval exilové knihkupectví pro krajany ve Vídni. Podle některých zdrojů šlo o první soukromé knihkupectví po pádu komunistického režimu v Československu.
Od května 2004 sídlilo knihkupectví Michala Ženíška v pasáži Alfa a patřilo ke známým kulturním adresám, kde se potkávali divadelníci, literáti i hudebníci. Čas od času se tam konaly také různé kulturní akce, třeba komorní operní představení.
Havel, Forman, Trumpová
Legenda „zhasla“ v roce 2023. Ženíšek se chystal do důchodu, vypršela mu nájemní smlouva a nenašel nástupce. V posledním rozhovoru pro idnes.cz připomněl, že k němu mířili nejen knihomolové, ale i slavné osobnosti.
„Byly tu desítky nesmírně zajímavých a světově proslulých lidí, třeba Václav Havel, Arnošt Lustig, Miloš Forman nebo Karel Schwarzenberg. Chovali se normálně a slušně," zavzpomínal.
Akorát Ivana Trumpová se mu jevila tak nějak zvláštně. „Paradoxně byla první zákaznicí v této prodejně, když jsem ji tehdy nově otevřel. Nejdříve si mě prohlédla od hlavy k patě. Ptal jsem se jí, jestli má nějaké přání a čím jí můžu pomoct. Řekla: „Vy?“ Chtěla Exodus od Leona Urise. Neměl jsem ho a přišlo mi divné, na co knihu shání. Dal jsem jí tedy internetové adresy, kde by ji mohla pořídit. Pak jí zazvonil telefon a představila se jako Ivana Zelníčková.“
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