Prvním je pyrura zelenolící očividně vyhledávající lidský kontakt. „Papoušek je ochočený a komunikativní. Strážník odchytové služby si ho převzal v Králově Poli u muže, k němuž přiletěl na balkon,“ uvedl mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Čau a nech toho

Personálu šplhá po ruce až na rameno a zdvořile u toho zdraví, nejčastěji slovem „čau“. Přesto má své výstřelky. „Zaměstnankyni, která ho zavírala do klece, klovl do prstu a napomenul ji „nech toho“,“ dodal Ghanem.

Druhým opeřencem je bílošedá korela chocholatá, která poposedávala na trávníku v centru Brna. V kontaktu se zaměstnanci v útulku je zdrženlivější, o to výraznější je však její křik. 

Vlastníci papoušků si mohou pro své ztracence přijít osobně, nebo se domluvit prostřednictvím telefonního čísla 541 420 111. Budou muset ovšem prokázat, že ptáci k nim skutečně patří.

