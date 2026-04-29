Šokující odhalení na letišti: Žena se pokusila propašovat 30 želv připoutaných k tělu

Želva hvězdnatá je vyhledávaná díky hvězdicovému krunýři.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
29. dubna 2026
17:43

Na letišti v Bangkoku zadržely úřady devatenáctiletou ženu z Tchaj-wanu, která se pokusila propašovat 30 živých želv hvězdnatých ukrytých v taškách připevněných na těle. Na její podezřelé chování upozornila bezpečnostní kontrola na letišti Suvarnabhumi. Policie ji zadržela a vyšetřuje ji kvůli porušení zákonů na ochranu ohrožených druhů.

Thajské úřady na letišti v Bangkoku zadržely devatenáctiletou ženu z Tchaj-wanu, která se pokusila propašovat do zahraničí 30 živých želv, které si připoutala k tělu. Na případ upozornila agentura DPA s odvoláním na deník Bangkok Post a na informace od inspektorů ochrany divoké přírody.

Podle informací z letiště Suvarnabhumi si bezpečnostní pracovníci všimli ženina podezřelého chování. Při kontrole u ní objevili několik látkových tašek připevněných k tělu, v nichž bylo ukryto 30 chráněných želv hvězdnatých. Jedno ze zvířat bylo podle úřadů již mrtvé.

Policie ženu zadržela a vyšetřuje ji kvůli podezření z porušení zákonů na ochranu ohrožených druhů. Podle místních médií pracuje jako letuška vietnamské letecké společnosti.

Obchod s těmito zvířaty je velmi lukrativní, ale zakázaný, protože želva hvězdnatá je považována za ohrožený druh. Na černém trhu se tato zvířata prodávají za vysoké ceny. Vyhledávaná jsou především díky výraznému hvězdicovitému vzoru na krunýři, který z nich dělá atraktivní domácí mazlíčky.

Druh je ohrožen nejen pytláctvím, ale i ztrátou přirozeného prostředí v důsledku rozšiřování zemědělství a lidského osídlení, v některých oblastech také lovem pro maso.

