„Voda v Itálii měla pouhých 1,6 °C a do závodů jsme nastupovali každý den,“ řekl Vítek. V Molvenu startoval v širokém spektru disciplín, od sprinterských tratí na 50 a 100 metrů znak, přes 100, 250 a 500 metrů kraul, až po královskou vytrvaleckou trať 1000 metrů kraul. Nechyběl ani 200 metrů polohový závod. Všude uspěl.
Chystá se do Šamorína
„Klíčová byla pro mne příprava na Lužánkách. Bazén znám velmi dobře a dostupnost je pro mě zásadní. Při trénincích využívám jak 25 m, tak 50 m bazén a jako regeneraci saunu,“ prozradil tajemství úspěšné přípravy.
Nyní má brněnský plavec před sebou další výzvu. V létě se chystá na Mistrovství Evropy Masters do Šamorína na Slovensku. „Chtěl bych se tam prosadit jak v klasickém letním plavání, tak i na dálkových tratích na tři a pět kilometrů,“ pokračoval.
V hlavě přitom nosí i ještě jiný velký sen. Přiznává ale ovšem, že by mu museli pomoci sponzoři. „Rád bych zvládl nějakou větší přeplavbu, třeba okolo Manhattanu. To by ovšem stálo několik set tisíc korun a na to nemám,“ dodal.
