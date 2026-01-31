Brňané je náležitě hýčkají. V létě jim nasazují kšiltovky, vážou šátky kolem v krku. V zimě jim oblékají teplé čepice, rukavice a šály. „Chystáme další. Už nebudou jen u hvězdárny, ale i na různých místech po městě," prozradil ředitel hvězdárny Jiří Dušek.
Další zamířil do Antarktidy
Fegurdovi číslo 5 se dostalo cti plnit důležité poslání až na Nelsonově ostrově v Antarktidě. Společně s vědeckou expedicí vedenou rektorem brněnského VUT Ladislavem Janíčkem tam urazil 14 tisíc kilometrů. „Věřím, že toto místo učiníme kontaktním bodem pro komunikaci s mimozemskými civilizacemi,“ vzkázal Janíček.
Vědci zavezli z Brna do Antarktidy populární sošku mimozemšťana (leden 2026) Ladislav Janíček VUT Brno
Fegurd je volně přeloženo z islandštiny jako Krása. Podle legendy vzniklé v Brně jde o ztroskotané mimozemšťany, kteří se přišli zeptat na cestu domů a vyčkávají v okolí zdejší hvězdárny.
Každý z nich je vysoký 45 centimetrů a vážící 10 kilogramů. Autor bronzových sošek Václav Sigurson Kostohryz je odlil ve slévárně brněnského VUT.