Brňané je náležitě hýčkají. V létě jim nasazují kšiltovky, vážou šátky kolem v krku. V zimě jim oblékají teplé čepice, rukavice a šály. „Chystáme další. Už nebudou jen u hvězdárny, ale i na různých místech po městě," prozradil ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Rada z brněnské hvězdárny: Když vás unese UFO, mějte u sebe kondom a slivovici!

Brněnská hvězdárna má pro všechny jasnou radu: Pokud vás unese UFO, mějte u sebe kondom!

Další zamířil do Antarktidy

Fegurdovi číslo 5 se dostalo cti plnit důležité poslání až na Nelsonově ostrově v Antarktidě. Společně s vědeckou expedicí vedenou rektorem brněnského VUT Ladislavem Janíčkem tam urazil 14 tisíc kilometrů. „Věřím, že toto místo učiníme kontaktním bodem pro komunikaci s mimozemskými civilizacemi,“ vzkázal Janíček.

Video
Video se připravuje ...

Vědci zavezli z Brna do Antarktidy populární sošku mimozemšťana (leden 2026) Ladislav Janíček VUT Brno

Rok 2025 přinesl 4200 hlášení o UFO: Česká republika nezůstala stranou!

Najdou se důkazy, že nás v minulosti navštívila mimozemská civilizace?

Fegurd je volně přeloženo z islandštiny jako Krása. Podle legendy vzniklé v Brně jde o ztroskotané mimozemšťany, kteří se přišli zeptat na cestu domů a vyčkávají v okolí zdejší hvězdárny.

Každý z nich je vysoký 45 centimetrů a vážící 10 kilogramů. Autor bronzových sošek Václav Sigurson Kostohryz je odlil ve slévárně brněnského VUT.

Fotogalerie
12 fotografií
Brňané o své mimozemšťany pečují. V létě i v zimě.
Brňané o své mimozemšťany pečují. V létě i v zimě.
Autor: Hvězdárna a planetarium Brno VUT Brno