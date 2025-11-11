„Svatomartinské je ošidné v tom, že nikdy nevíme, jaké bude počasí,“ uvedl ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar. Letos ale počasí vyšlo dobře a již dvacetiletá tradice přilákala ohromné množství lidí.
Otevírání Svatomartinského na náměstí předcházelo žehnání vína v katedrále svatého Petra a Pavla. Představitel svatého Martina, herec Martin Sláma, se potom v čele průvodu na koni vydal na náměstí. Tam mohou lidé ochutnávat mladá vína až do 19 hodin. V nabídce je stovka vzorků od 73 vinařů.
Svatomartinská vína se letos mohla prodávat už od pátku 7. listopadu. Vinařský fond to umožňuje v letech, kdy svátek svatého Martina připadá na neděli, pondělí nebo úterý. Důvodem je, aby obchodníci mohli nabízet tradiční menu už o víkendu před samotným svátkem.
Vinaři letos dodají na trh 1,9 milionu lahví svatomartinských vín, podobně jako loni. V nabídce bude 323 vín od 73 vinařství, loni mohli lidé ochutnat 310 druhů od 75 výrobců. Značka Svatomartinské byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond, který ochrannou známku vinařům každoročně propůjčuje.
VIDEO Brnem projel sv. Martin na svém bílém koni.(listopad 2024)
