„Bude nám trvale ctí, že jsme s ním mohli pracovat na největším snu české polární vědy. Už teď je postrádán stejně bolestně, jako bude navždy s vděčností vzpomínán,“ stojí na facebooku výzkumného programu.
Prošek působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnoval se například změně klimatu v polárních oblastech. Od 90. let vyjížděl do Antarktidy. Na ostrově Jamese Rosse v Jižním oceánu inicioval vznik české antarktické stanice, která je v provozu od roku 2007.
Antarktický nadační fond
Později se stal prezidentem Českého antarktického nadačního fondu. Jeho cílem je podporovat vše, co souvisí s českými vědeckými činnostmi v antarktickém prostoru.
„Myšlenka založení Českého antarktického nadačního fondu vznikala při postupné konsolidaci týmů českých vědců i techniků během antarktických výzkumů. Máme vědecké, technické i logistické zkušenosti a tvoříme dobrý tým nejen profesionálně, ale i lidsky. Antarktická nadace umožní dále optimálně a v širším záběru rozvíjet vše, co jsme se díky jižní pevnině naučili,“ uvedl Prošek na webu fondu.
Prošek je autorem mnoha vědeckých publikací, ale také popularizační knihy Setkávání s Antarktidou. Zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších.
VIDEO: Blesk Podcast: Na Antarktidě jsem se cítil jako v sauně, řekl polárník Petr Horký.
Blesk Podcast: Na Antarktidě jsem se cítil jako v sauně, řekl polárník Petr Horký Jiří Marek