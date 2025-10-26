Provozovatel atrakce spustil po instalaci cvičný provoz v kratších intervalech a o předešlém víkendu. To by ještě radnice Brno-střed překousla, jenže zjistila, že se už vybíralo vstupné. „Provozovatele vyhlídkového kola jsme vyzvali, aby provoz kola až do 14. listopadu, tedy do oficiálního začátku vánočních trhů, ukončil,“ řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
Kolo se tak na tři týdny zastavilo! Majitel, který má s městem od loňska tříletou koncesionářskou smlouvu a za provoz do městské kasy zaplatí statisíce korun, musí navíc za dny předčasného provozu uhradit nájemné.
„Provoz jsme ukončili a teď budeme čekat na pokyny městské části,“ řekl stručně ředitel společnosti Jiří Husek. Brňané a návštěvníci města se tak musejí obrnit trpělivostí až do oficiálního začátku adventních trhů.
Vstupné se nemění
Poplatek za pětiminutový zážitek v kabince kola zůstane stejný jako v minulých letech. Od pondělí do čtvrtka stojí jedna jízda 130, v pátek a o víkendu 150 korun. Za děti do výšky jednoho metru zaplatí rodiče padesát korun. Hlavní atrakci na Moravském náměstí doplní také kluziště, bruslařům bude přístupné od listopadu.
Zapomněli na cestující
Průšvihem skončil provoz kola v listopadu 2022, když při noční zavíračce zapomněla obsluha na návštěvníky v jedné z kabinek na vrcholu, zařízení vypnula a odešla. Jedna z uvězněných cestujících po dlouhých minutách čekání přivolala přes linku 158 policii, která zajistila jejich vysvobození. Provozovatel se omluvil a postiženým nabídl jako odškodné volné jízdenky.
