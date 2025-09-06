Toy Box místo původně pokryla papírovým motivem. „Kvůli nedostatečné přilnavosti omítky a počasí však papírová verze nevydržela. Reakce pacientů i personálu ústavu byly ale natolik příznivé, že přišla na řadu malba,“ popsala umělkyně peripetie vzniku obrazu s názvem Tisíc jeřábů.
Origami splní přání
Motiv je jejím ztvárněním japonské legendy, která praví, že pokud někdo poskládá tisíc origami jeřábů, splní se mu přání. „Malba je velkoplošným portrétem mojí devítileté dcery, která drží v prstech křehkou papírovou skládačku – origami jeřábů. Kromě legendy o uzdravení má pro mě tento motiv hluboce osobní význam. Portréty dětí nejen zachycuji prchavý čas dětství, ale jsou také mým ornamentálním přáním a modlitbou za jejich zdraví a štěstí, kterou vysílám do světa," vysvětlila Toy Box. Práce jí zabrala osm dní, spotřebovala 40 litrů barev.
Masarykův onkologický ústav se snaží své prostory vylepšit uměleckými předměty dlouhodobě. „V kontextu díla od Toy Box jsme nyní pořídili do naší výtvarné dílny speciální origami papíry a pacienti si mohou pro rozptýlení jeřáby poskládat. Následně budou zdobit zdejší schodišťový prostor," uvedla mluvčí ústavu Klára Jirkovská.
Kdo je Toy Box
Matka dvojčat miluje psy, je příznivkyně squatování. Nadaná kreslířka se ve skutečnosti jmenuje Klára Tellnerová. Vystudovala literaturu na Literární akademii Josefa Škvoreckého a scénografii na DAMU.
Je autorkou několika vlastních divadelních představení (Bouře a Pustina v klubu Cross) a vystavovala na mnoha společných i samostatných výstavách u nás i v zahraničí. Kniha Vinnetou je jejím knižním debutem. Živí se komiksem a ilustrací, její práce lze najít v časopisu Nový Prostor. Je veganka a žije v Praze.
