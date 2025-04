Sbalil si nejnutnější věci - deku, spacák a v neděli ráno se uvelebil před vchodem nové pobočky fastfoodu v brněnské Masarykově třídě. Filip Jánoš (29) strávil na místě do úterního slavnostního otevření neuvěřitelných 50 hodin!

Slovák, který poslední rok a půl objevuje jihomoravskou metropoli, ale tvrdil, že za jeho akcí nestojí touha po kuřecích specialitách. „Jsem typ, co má rád výzvy, i náročnější, kdy je potřeba hodně čekat," svěřil se Blesku.cz. Společnost mu nakonec dělali další dva „čekatelé“.

Že ovšem nešlo o žádnou idylku, potvrdily jeho zážitky ze dvou nocí v centru Brna. „Potulovala se tady různá individua, která nás budila. Moc jsme se nevyspali. Ale zvládli jsme to,“ svěřil se Filip.

Odměna pro prvních sto

Odměnou bude celé trojici to, že budou moci chodit do brněnské pobočky pro kuřecí sendvič každý den po celý rok a zdarma. „No, jestli každý den, to nevím. Ale určitě se za ten rok kuřecího nepřejím,“ dušoval se Jánoš.

Pobočka na Masarykově třídě je v pořadí šestou v Česku, ale vůbec první na Moravě. „První stovka návštěvníků při premiéře sítě Popeyes v Brně mohla ochutnat Chicken Sandwich zdarma,“ uvedl manažer Marko Blaževič.

Počáteční fronta před otevřením se nakonec natáhla až na centrální náměstí Svobody. Podobné „čekací šílenství! doprovázelo i otevření první pobočky tohoto fastfoodu v Praze.

Příběh společnosti Popeyes začal v roce 1972 v New Orleans v americké Louisianě. Tehdy ještě malý podnik se rozrostl v celosvětovou síť s více než 4 200 restauracemi. Kuchyně Popeyes spojuje ve svých chutích dva světy: cajunskou a kreolskou kuchyni.

