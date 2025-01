Ještě začátkem roku 2023 trápily Davida zdravotní problémy a nízké sebevědomí. Za svou váhu se styděl. Rozhodnutí vše změnit přišlo na kluzišti. „Byl jsem s přítelkyní bruslit a nedařilo se mi pořádně ohnout, abych si zavázal tkaničky bruslí. Přítelkyně před plnou šatnou lidí řekla, že mi je zaváže," popsal trapnou scénu.

Navštívil proto výživovou poradkyně, ta mu nastavila nový přístup ke stravování i životnímu stylu. To hlavní, silná vůle vše dodržet, byla ale na Davidovi „Nešlo jen o jídlo. Šlo o to, abych si uvědomil, že to dělám pro sebe, pro své zdraví a budoucnost,“ upozornil.

David se začal hýbat. Chůze, cvičení, posilovna. První kila dole ho neskutečně nabudila.

Do kalhot se vejde dvakrát

Rok se s rokem sešel a nemožné se podařilo. Z původních 160 „spadl“ David na 93 kilogramů, do původních kalhot by se vešel dvakrát.

„Cítím se jako nový člověk. Získal jsem zpět radost ze života a hlavně víru, že když něco opravdu chceme, můžeme to dokázat. Spousta známých přitom nevěřila, že to zvládnu," dodal Brňan k radikální proměně.

Získal titul v Londýně

Davidův obdivuhodný příběh se neutajil. Nejprve získal titul vítěze soutěže Proměna roku, pak přišla doknce pocta na mezinárodní úrovni. V říjnu 2024 se vydal do Londýna, kde se konalo finále světové soutěže v hubnutí. Tady získal titul Slimmer of the Year 2024. „Bylo to jako sen. Když jsem slyšel své jméno jako vítěze, nemohl jsem tomu uvěřit. Radost byla obrovská!"

Davidovu radost sdílela i jeho výživová poradkyně Hana Borkovcová. „Moji klienti „ v tom“ nikdy nejsou sami, jsem s hrdostí součástí jejich životů. Na Davida jsem neskutečně hrdá, vstal jako Phénix z popela. Pevně věřím, že to byl start do nového – zdravějšího – lepšího života. A to, že přivezl prvenství ze světové soutěže Slimmer of the year 2024, je zasloužené!" řekla Borkovcová.

Co radí odborníci?

Ke zhubnutí podobnému Davidovu mají výživoví poradci vcelku jasný návod. V jídelníčku mj. více bílkovin, ovoce a zeleniny, omezení jednoduchých sacharidů (pečivo z bílé mouky), pití zeleného čaje, vedení potravinového deníku a počítání kalorií, kvalitní spánek a pravidelný pohyb. Podstatnou podmínkou je silná vůle jedince tyto zásady dodržovat.

