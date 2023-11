Blíženci

Dávejte si pozor na vyjadřování svých citů. Aktuální známost se k vám opravdu nehodí a měli byste sundat růžové brýle. Jestliže byste ve vztahu pokračovali, nedopadlo by to dobře a zůstaly by vám jen oči pro pláč. Opravdu si to dobře promyslete.