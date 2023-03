Mezi holiči je považován za hvězdu. V oboru se přitom vůbec nevyučil. Vystudovaný „ajťák“ Miroslav Semkiv (25) ale dokázal, že to jde, když se člověk snaží. Učil se na tolerantních kamarádech.

„Vůbec jsem neplánoval, že se stanu holičem. Vzniklo to vlastně náhodou. V roce 2017 jsem se šel ostříhat k Robertu Kellnerovi a neuvěřitelně mě to nadchlo. Chtěl jsem si to sám vyzkoušet,“ řekl pan Miroslav.



Kamarádi pomohli

Začal nejdřív holením. „Bohužel jsem zjistil, že nejsem moc talentovaný. Kamaráda, kterého jsem ukecal, jsem strašně dořezal. Obětoval se ale pro mne a pak už jsem se jen zlepšoval,“ pokračoval s úsměvem.

Pomohli mu další spolužáci, kteří mu ochotně nastrkovali své vousy i vlasy. „Na oplátku mi oni zase pomohli se studiem, abych dokončil školu. Dnes ji nepotřebuji, holičství se věnuji již několik let naplno,“ přiznal.



Absolutní vítěz

Dobré ohlasy přiměly Semkiva přihlásit se do mezinárodní soutěže Zlaté nožnice, která je považována za kadeřnického Oscara. „Vyhrál jsem nejen kategorii holičů, ale i titul absolutního vítěze. Co víc si člověk může přát? Snad jen obhajobu,“ dodal se smíchem.

Semkiv se věnuje zákazníkům v centru Brna, kde má stálou klientelu asi 50 zákazníků, které pravidelně stříhá a holí. Kromě toho vyučuje holičskému umění další zapálené jedince. Kuriózní je, že nikdy neviděl film Střihoruký Edward, který je pro holiče častokrát velkou inspirací.



Zlaté nožnice

Sestřih od Miroslava Semkiva si vyzkoušel Miroslav Krupica (28) z Brna. „Účes mne úplně nadchl, rozhodl jsem se, že už k nikomu jinému chodit nebudu,“ řekl Krupica.

Zlaté nožnice jsou mezinárodní soutěží konanou na Slovensku, která ve svém podtitulu uvádí, že jde o holičského Oscara. Je největší svého druhu ve střední Evropě. Holiči mají na jednoho klienta hodinu času. Komise hodnotí nejen střih, ale i úpravu modela a jak se na nový sestřih tváří.