Střelec

V tomto období vás osloví radovánky pod širým nebem. Pokud máte možnost vyrazit do přírody za sportem, udělejte to. Prospěje to celé rodině, a k tomu se tak opět sblížíte. Večer si dopřejte domácí lázně, můžete je spojit s romantickým nádechem.