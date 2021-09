Miroslav Lerch (73) nastoupil do dopravního podniku města Brna v roce 1971. Svému zaměstnání je věrný už neuvěřitelných 50 let. Najezdil už na dva miliony kilometrů a cestující v moravské metrpoli vozí stále.

Miroslav Lerch původně pracoval jako mistr ve výrobním družstvu Družena. Jakmile s manželkou založili rodinu, začal se poohlížet po lépe placené práci.

„Říkal jsem si, že by mě řízení mohlo bavit, tak jsem se přihlásil na dopravním podniku, že bych šel řídit autobus. Lákala mě i možnost přesčasů,” vysvětluje brněnský rodák.

Nejraději má linku 33

Ukázalo se, že je to práce, která je pro Miroslava jako stvořená. V brněnském dopravním podniku pracuje přesně od 13. září 1971 a dodnes jezdí na plný úvazek. „Otevírali kurz pro řidiče, tak jsem do něj nastoupil. Dnes jsem tady 50 let a nikdy jsem nelitoval,“ tvrdí třiasedmdesátiletý senior.

Když začínal, v Brně jezdily trolejbusy jen do Šlapanic a městských částí Žabovřesky a Královo Pole.

Za svou kariéru po Brně najezdil přes dva miliony kilometrů. Jeho nejoblíbenější linkou je 33, tedy pokud na ní není výluka. Práce Miroslava i po padesáti letech pořád baví:

„Každý den je jiný, jezdím městem a poznávám nové lidi. Za ta léta už vím, které cestující na zastávkách potkám. S některými se už zdravíme nebo se na sebe usmějeme,“ říká.

Pan řidič



Jestli měl někdy krizi a uvažoval o změně? „To se mi opravdu za celých 50 let nestalo,“ tvrdí řidič, na kterého je podle jeho nadřízeného Pavla Ovečky vždy spoleh.

„Pan Lerch patří mezi řidiče, kterým se dá říkat Pan řidič. Je pracovitý a spolehlivý, sám jsem za ním ve svých začátcích chodíval pro zkušenosti a rady,“ říká Ovečka.

Během padesáti let se na jeho práci mnohé změnilo. „Změnily se vozy, trasy, cestující. Něco k lepšímu, něco k horšímu, tak to prostě je. Řekl bych, že cestující dříve bývali více přátelští,“ myslí si Lerch.

Ve volném čase je vitální řidič velmi aktivní, věnuje se turistice a kolu, které v zimě vymění za lyže.

VIDEO: Pracovníci brněnského dopravního podniku sestavili z autobusů srdce jako vzkaz zdravontíkům v době covidu.

délka: 01:08.37 Video Pracovníci brněnského dopravního podniku sestavili z autobusů srdce DPMB