Blíženci

Jeden člen rodiny vám nefandí v novém koníčku či profesním kroku. Nejdříve jste z toho nepříjemně rozladění, ale nakonec se na to vykašlete. Přeci se nebudete přít o něco, co jste ještě nezvládli. Nicméně vás to mrzí a pro jistotu to půjdete vydýchat.