Do potravinového boxu v Brně-Králově Poli umístil svůj nákup trvanlivých potravin a drogistického zboží i herec Městského divadla Brno Michal Isteník (37), představitel hostinského Edy ve veleúspěšném televizním seriáĺu Most! Přispěl tak do sbírky potravin pro potřebné, která trvá až do Vánoc.

„Rád udělám něco, co je opravdu na dobrou věc. A teď je ta doba taková zlobivá, tak je potřeba, abychom se vzájemně podporovali,“ přiznal herec, že jeho volba byla spontánní. V nákupním košíku pro sbírku mimo jiné shromáždil mouku, těstoviny, bramborové těsto, toaletní papír, zubní pasty, kartáčky a konzervy.

Nejhorší byla nuda

Herec se také svěřil, jak se v uplynulých měsících do jeho života promítla pandemie koronaviru. „V první vlně se mi zastavila veškerá práce, takže jsem zažil asi po 20 letech, co to je se opravdu nudit. Bylo to strašný. Teď kupodivu se aspoň natáčí. To znamená, že bohužel nehrají divadla, ale aspoň zkoušíme v divadlech, natáčím dokument, takže teď ještě nějakou práci mám.“

Hospodský Eda ze seriálu Most! intrikaří v Brně: Michal Isteník si zahraje milovníka Valmonta

Řada herců v mezidobí změnila profesi. Podobné řešení neutěšené situace prý zvažoval i Isteník. „Takové myšlenky napadají spoustu mých kolegů, kteří jsou převážně divadelní herci. Někteří z nich si už našli vedlejší práci, dělají v různých call centrech.“

Už se těším na jeviště

Postupné rozvolnění protiepidemických opatření Isteník pochopitelně vítá. A věří, že se společně s kolegy brzy vrátí k práci. „Já doufám, že se brzy rozběhnou divadla,“ doufá herec.

Sbírka potravin, která má pomoci lidem v nouzi, přešla do online prostoru, přispět lze touto formou až do Štědrého dne. Informace ke sbírce potravin najdete ZDE

VIDEO: Bolek Polívka apeluje na dodržování opratření proto koronaviru.

délka: 02:26.87 Video Bolek Polívka apeluje na dodržování opatření proti koronaviru iniciativa Dobro JMK