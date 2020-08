Až do tří let byl běžným chlapcem. Rád běhal a kopal do míče. U Adama Kuthana (13) z Bukovan na Kyjovsku se pak objevil nebezpečný nádor na mozku. Operace mu zachránila život, ale upoutala ho na lůžko. Prognózy nebyly moc dobré. Adam od té doby bojuje za životní šanci. K tomu potřebuje speciální kolo, které stojí 150 tisíc korun. Cyklonadšenci mu na něj vydělali za pár dnů!

Adam měl po operaci narušené centrum rovnováhy. „Nebyla to vina lékařů. Jinak to udělat nešlo. Hlavní bylo zachránit mu život. Adam se tak vůbec neudržel na nohách. Až neskutečně na sobě ale pracoval na handbiku, aby nohy posílil. Nyní se už na nich udrží. Z kola už ale vyrostl, potřebuje dospělácký tricykl,“ vysvětlila máma chlapce Silvie Kuthanová (43).



150 tisíc na kolo

Rodina by ovšem potřebných 150 tisíc korun, kolik speciální kolo stojí, dávala dohromady složitě. Když se o tom ale dozvěděla parta cyklistických nadšenců z Prahy, rozhodla se okamžitě jednat. Krátce po jiné charitativní akci se rozhodli jet pro Adama.

„Domluvili jsme se dvěma firmami, že nám za každý ujetý kilometr dají na Adama po jedné koruně. Překvapilo nás, že přestože jsme žádné další firmy neoslovili, ozvaly se nám vzápětí další tři firmy se stejnou nabídkou. Za každý ujetý kilometr jsme tak pro Adama získali pět korun na jeho tricykl,“ uvedl organizátor charitativního projektu Kolo pro Adama Martin Souček.



Pomohou i jiným dětem

Mohutnou podporu nalezl Adam například v Kyjově. „Dalo se nás dohromady 33 lidí, kteří jsme jeli autobusem do Olomouce. Tam jsme nasedli na kolo a jeli téměř 132 kilometrů do Kyjova. Kromě šesti defektů se nikomu nic nestalo.

Část z nich přitom byli lidé, kteří najedou na kole 50 až 100 kilometrů za rok a teď ujeli víc, než za celý rok, za pouhý den. Díky ujetým kilometrům jsme pro Adama získali 21 500 korun. Dále jsme mezi sebou vybrali 10 tisíc korun a pět tisíc korun přidalo město Kyjov,“ uvedl místostarosta Kyjova Antonín Kuchař (47, Sedmadvacítka nezávislých).

Mohutnou podporu ale zažili organizátoři akce i jinde. „Od myšlenky do dnešního dne jsme získali už přes 300 tisíc korun. Je tak zřejmé, že speciální kolo nebude jen pro Adama, ale i pro jiné obdobně postižené dítě,“ řekl v úterý 11. srpna v Kyjově potěšeně Souček.



„Je to neuvěřitelné, jak se to povedlo. Pořád to ještě vstřebáváme a všem moc děkujeme,“ poděkoval za rodinu chlapce jeho táta Igor Kuthan. Charitativní cyklojízda vyjela 8. srpna z Plzně a ve středu 12. srpna kolem 20. hodiny tam i skončí.