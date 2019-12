„Mohu potvrdit, že co do počtu plesajících se jedná o největší podnik svého druhu v Česku,“ řekla Blesk.cz za devítičlenný organizační štáb Anna Kruljacová. Už loni si v pavilonu P na brněnském výstavišti zatančilo 3600 osob, letos se podařilo rekordní počet ještě navršit. Po vstupenkách, které byly k mání od 490 do 690 korun, se jen zaprášilo!

„V prvních deseti minutách jsme prodali více než dva tisíce lístků. Během jednoho dne prodeje jsme pak dosáhli loňské návštěvnosti,“ upozornila Kruljacová.

Vytrvalci odešli až v pět ráno

Program musel uspokojit i nejnáročnějšího hosta. K vidění bylo mimo jiné předtančení a akrobatická show, nechyběla tombola s hlavní cenou v podobě měsíční bezplatné zápůjčky osobního automobilu. K tanci hráli dvě kapely, cimbálovka a disžokej.

Doladit program akce, kterou uspořádali studenti a studentské spolky napříč brněnskou technikou, do posledních detailů trvalo několik měsíců. „Povedlo se to jako vždy, jsem nadšený. Rekord neřeším, hlavně že jsme jako jedna rodina,“ usmíval se student Pavel (21), který opustil parket o ploše 1300 metrů čtverečních mezi posledními. Největší vytrvalci plesali až do sobotní páté hodiny ranní.

Big menu

Obřímu počtu hostů odpovídala i rozsáhlá nabídka jídla a pití v počtu několika stovek položek, ceny ale nebyly nijak závratné. Půllitr piva přišel na 36 korun, sedmička značkového vína na cca 250 korun, panák whisky na 65 korun. Z jídel třeba 150 gramů lososa s bylinkovým pestem stálo studentskou kapsu 110 korun.