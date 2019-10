Beran

Dneska je teprve středa a vy si připadáte, že jste v práci celou věčnost. A už vás to skutečně nebaví. Všechno, co vyjde z vašich úst, není nikomu po chuti. Jako by se proti vám všichni spikli. Neklesejte na mysli a najděte si nějakou motivaci.