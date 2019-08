Do Chorvatska jezdil nejdřív jako běžný turista. Nyní nadpraporčík Policie ČR Karel Kratochvíl (49) z Prahy už pět let pomáhá chorvatským kolegům. Exkluzivně pro Blesk.cz radí všem, kteří se sem na dovolenou ještě v létě chystají, čeho se vyvarovat.

„Fungujeme jako taková první pomoc. Doslova 24 hodin denně máme zapnutý mobil a jsme připraveni pomoci turistům z České republiky nebo ze Slovenska řešit nečekané situace,“ řekl Kratochvíl, který je jedním z českých policistů, který přes léto pomáhá v chorvatských letoviscích.

Zdarma nezaparkujete

Za pět let nastřádal řadu zkušeností, z nichž mohou turisté čerpat. „Například v Omiši není nikde parkování zdarma. Podle zóny se platí 8 nebo 5 kun na hodinu. Raději ale čas mírně přeplaťte, pokud čas překročíte, hrozí vám pokuta 100 kun od místních úředníků, kteří neustále procházejí město,“ upozornil Kratochvíl.



Pokud by turista zastavil v zákazu, bylo by to ještě horší. „Na takové případy se zaměřují místní policisté, kteří udělují pokutu 500 kun. Výhodou ovšem je, že pokud ji uhradíte do tří dnů, stačí vám zaplatit pouze 250 kun a zbytek máte prominut,“ radí český policista.

Pozor na nehody

V Chorvatsku je pokutováno i zavinění dopravní nehody. Pokud je navíc se zraněním, sankce je vyšší. „Stalo se nám, že italský motorkář naboural do Poláka, který zastavil s autem před přechodem. Způsobil dopravní nehodu se zraněním, přestože se zranil jen on sám. Musí tak zaplatit pokutu 2 300 kun. Pokud by způsobil nehodu bez zranění, byla by pokuta 1 500 kun,“ upřesnil Kratochvíl.



Chorvati pokutují i to, když při nehodě necháte svůj vůz v silnici a bráníte provozu. „Pokud se nejedná o závažnou nehodu, vždy auto odtlačte ze silnice,“ radí krajanům policista.



VIDEO: Dovolená v Chorvatsku každoročně přiláká statisíce českých turistů.



délka: 01:00 Video Na Hvaru je ráj na zemi! Facebook/Visit Island Hvar, Croatia

Ve Splitu se setkal s kuriózním případem. „Přistihli tam Čecha při žebrání, což je v Chorvatsku zakázáno. Soudkyně přestupkového soudu mu okamžitě vyslovila zákaz pobytu ve Splitu a v jeho 30ti kilometrovém okolí na tři měsíce,“ popsal verdikt český policista.

Jak se ukázalo, jednalo se přitom o zajímavého vykuka. „Řekl nám, že už pět let nebyl v České republice. Potuluje se po jižních státech a užívá si u moře. Přiletěl z Portugalska, kde si vyžebral na letenku. Když mu chorvatský policista nabídl práci v zemědělství za 250 kun denně, odmítl to s tím, že v Chorvatsku není kvůli práci,“ dodal Kratochvíl.



Častokrát čeští policisté pomáhají telefonicky. „V pět ráno mi volala paní, že píchla pneumatiku, stojí někde u Rijeky a neví si rady. Volala do Čech na asistenční službu, ti ji odkázali na 112 v Chorvatsku, ale ti ji nerozuměli, a tak tam stála už od tří od rána a nikdo nepřijížděl,“ popsal situaci.



Důležité číslo

Kratochvíl nešťastnou ženu uklidnil a sehnal ji asistenční službu. „Než ale stačila přijet, tak shodou okolností jela kolem ní odtahová služba a pomohla jí,“ nakonec se tak namáhal marně. „Od toho tady ale jsme, každému ochotně pomůžeme v nouzi,“ dodal.



Pokud se ocitnete v Chorvatsku v potížích a neumíte se domluvit, požádejte na čísle 112 o kontakt na českého policistu, který slouží v Chorvatsku, co nejblíže k vám.

Bez trička nechoďte



Až 500 kun pokuty můžete zaplatit, pokud budete v centru města chodit s odhalenou horní částí těla. Týká se to nejen žen, ale i mužů.