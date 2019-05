Býk

Finále pracovního týdne je úžasné a nikdo nepříjemný se vám nepřiplete do cesty. Sice máte potíže s jedním z kolegů, ale to zvládnete. To je tak, když někdo závidí. Ostatní jsou upřímní a úspěch vám přejí. Z toho jste moc rádi a posiluje vás to.