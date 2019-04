Býk

Znenadání se před vámi objeví super příležitost pracovního charakteru. Sice jste v práci na výsluní, ale moc dobře víte, že to není napořád. Už vás nynější místo omrzelo a s nadřízeným si taky co chvíli nerozumíte. Uvidíte, co bude dál. Promyslete to.