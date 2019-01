Krásný příklad skvěle odvedené práce! Strážníci Alfred Hoyer a Simona Urbánková ze Šlapanic pomohli z nouze za hustého sněžení šoférům kamionů, kteří beznadějně uvízli v nesjízdném kopci z Kobylnice do Šlapanic.

„Kamion se mi vzpříčil přes dva pruhy. Do patnácti minut přijela hlídka strážníků ze Šlapanic. K mému úžasu zastavili dopravu, abych mohl nasadit řetězy a nikdo mne nemohl přizabít,“ vylíčil své úterní trable řidič, pan Pataki.

S řetězy se mu pak podařilo narovnat kamion a odcouvat zpátky dolů, pod kopec. „Strážník mi oznámil, že mezitím objednal sypač. Do deseti minut opravdu přijel. Opět na dvacet minut zavřeli silnici, aby mi dali možnost pokusit se kopec vyjet. Po marných pokusech zajistili dokonce radlici, která do půl hodiny dorazila a kopec čtyřikrát projela,“ užasle líčil pan Pataki.

„A strážníci opět zastavili provoz, aby mi dali znovu šanci kopec vyjet. Bohužel, marně,“ přiznal.

To ovšem nebylo zdaleka vše! Strážníci uviděli nahoře na kopci stát kamioňáky, kteří se ledovou vozovku báli sjet. „Naložili je tedy do svého auta, aby se jeli sami podívat, jestli to zvládnou či nikoliv. Rozhodli se neriskovat,“ dodal Pataki.

Po dvou hodinách nakonec kopec „povolil“ a cesta byla sjízdná. Nebýt strážníků, havaroval by v kopci nejeden šofér. Alfred Hoyer a Simona Urbánková jakoukoliv medializaci skromně odmítli. „Dělali jsme jen svou práci,“ vzkázali po mluvčím města Jakubu Mikšovském.

