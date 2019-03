„Že bych na ně vždy vyloženě čekal někde po koncertě, tak to zase ne. Hodně fotek vzniklo úplně náhodně. Jdu po ulici a vidím známou tvář. Tak to zkusím a poprosím o fotku. Většinou to vyjde,“ řekl Krupica.



Pohádkové princezny

Jeho archiv plní hlavně umělci. „Moc si například cením fotky s Dádou Patrasovou. Zamiloval jsem si ji už jako princeznu Xenii z Arabely. Velmi mne potěšila i fotka s Helenou Vondráčkovu,“ přiznal.

Vyfotil se i s německou zpěvačkou Sandrou, Thomasem Andersem z Modern Talking a chlubí se i fotkou s Harrisonem Fordem. Touží po fotce s Tomem Hanksem. Idolem je ale Karel Gott.



Karel Gott je jen jeden

„S Mistrem jsem se fotil už několikrát a vždy si cením jeho ochoty a vstřícnosti. Tyhle fotky jsou pro mne úplně nejcennější. Velmi vysoce stavím i fotky s Emilem Bočkem (bývalý pilot RAF) a kosmonautem Vladimírem Remkem,“ dodal.



Byl prvním, kdo na facebooku zveřejnil svou fotku s Jiřím Kajínkem. „Ta fotka měla desetitisíce lajků, ale také hodně negativních reakcí. Jsem už ale takový, vyfotím se klidně s prezidentem i uklízečkou,“ dodal se smíchem.

