„Nedělám to proto, aby se to zapsalo někde do rekordů, ale abych vzbudil ve veřejnosti povědomí o vlastenectví. Chci, aby lidé byli hrdí na to, kde se narodili. Jsme sice jen malá země, ale dali jsme světu hodně. Nemáme se vůbec za co stydět a před nikým se nepotřebu sklánět,“ zdůraznil organizátor akce Petr Něnička.



Do vytvoření největší české/československé vlajky se zapojilo přes 2 300 žáků a studentů. „Byli ze všech kyjovských škol, od mateřských až po střední. Plus se zapojila více než stovka dospělých příchozích. Úplně přesné číslo ještě nemáme, ale bude to kolem 2 500 lidí,“ odhadl Něnička.

Touto akcí chce její organizátor dostat vlastenectví k dětem naprosto nenásilnou formou. „V dětech je to potřeba zafixovat. Jsem přitom přesvědčen o tom, že nejlíp se tak stane nějakou událostí, která je něčím odlišná. Tu si mnohem snáz zapamatují. Doufám, že balónky takovou akcí jsou,“ dodal Něnička.