Dosud panovalo přesvědčení, že alkohol ničí ledviny jen nepřímo – tedy až ve chvíli, kdy už má člověk vážně poškozená játra. Nový výzkum z britské univerzity Anglia Ruskin, publikovaný v prestižním vědeckém časopise Scientific Reports, ale tohle pravidlo přepisuje. Podle vědců totiž pivo a destiláty útočí na ledviny napřímo.
Odborníci analyzovali zdravotní data více než 250 tisíc dospělých a sledovali je v průměru 14 let. Během této doby se u více než deseti tisíc z nich rozvinulo takzvané akutní poškození ledvin. Jde o vážný stav, kdy tento životně důležitý orgán přestane správně filtrovat krev, což může vést až k chronickému selhání ledvin nebo předčasnému úmrtí.
Kolik piva už znamená problém?
Vědci rozdělili účastníky podle toho, kolik alkoholu týdně vypijí. Výsledky ukázaly, že riziko roste s každou další sklenicí, a to i u lidí, kteří mají játra zcela v pořádku.
Po přepočtu britských tabulek na české míry vycházejí varovná čísla už při poměrně běžné konzumaci:
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Pivo: Lidé, kteří si dají v průměru 2,5 až 3 velká piva týdně, mají o necelých 6 procent vyšší riziko poškození ledvin než ti, kteří si dají maximálně jedno. U pivařů, kteří vypijí kolem 9 až 10 půllitrů týdně (tedy zhruba jedno až dvě piva denně), vyskočilo riziko téměř o 15 procent.
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Tvrdý alkohol: Ještě hůře dopadli milovníci panáků. Už při konzumaci jednoho až dvou panáků týdně stouplo riziko o 8 procent. U těch, kteří si dopřejí kolem pěti velkých panáků týdně, bylo riziko vyšší dokonce o více než čtvrtinu (25,5 %).
Víno z toho vyšlo bez úhony
Zajímavým zjištěním studie je, že u konzumentů červeného i bílého vína vědci žádnou souvislost s poškozením ledvin nenašli. Podle vedoucího autora studie doktora Rudolpha Schutteho za rozdílem pravděpodobně stojí zánětlivé procesy v těle, které pivo a destiláty v ledvinách spouštějí, zatímco víno obsahuje látky, které tento efekt mohou tlumit, nebo ho lidé pijí jiným způsobem, například pomaleji a k jídlu.
„Akutní poškození ledvin je vážný stav, který může vést k trvalým následkům. Naše výsledky poskytují důležitý důkaz, že alkohol v podobě piva a lihovin může ledviny poškozovat přímo,“ uvedl doktor Schutte.