Letošní počasí plné extrémů stvořilo extrémní vína. Vedro, sucho i krupobití sice způsobily, že úroda je nižší, na druhé straně ale přírodní cukernatost hroznů láme rekordy. „Letošní vína se velmi vydařila, jsou svěží, aromatická, mají krásnou jiskrnou barvu a ukazují, že i přes náročný průběh vegetace se vinařům podařilo připravit kvalitní mladá vína,“ říká ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar. Pokud váháte, jestli letos Svatomartinské ochutnat, nabízíme 7 důvodů, proč si nenechat tenhle tekutý zázrak ujít.
- Zjistíte, jaká bude úroda dřív než ostatní
Svatomartinské je úplně první víno aktuálního ročníku. Je mladé, divoké a plné nespoutané energie. Navíc z něj můžete doslova »věštit« – podle jeho chuti a svěžesti okamžitě poznáte, jak skvělá vína nám vinaři naservírují v dalších měsících. A letos jsou opravdu vysoká očekávání!
- Kvalitu hlídá přísná komise!
Bojíte se patoků a ranní kocoviny? U pravého Svatomartinského můžete hodit obavy za hlavu. Na etiketu se symbolem sv. Martina na bílém koni nemá nárok kdekdo. Každý vzorek musí projít degustací profesionální komise a získat minimálně 82 bodů ze 100 za čistotu, barvu, vůni a chuť.
- Ceny se drží při zemi
Parádní pití pořídíte za hubičku! Ceny Svatomartinského zůstávají prakticky na úrovni loňských let a lahev kvalitního mladého vína pořídíte doslova za pár desítek korun. Za málo peněz tak dostanete kopec muziky!
- Ohlídá vám linii
Chystáte se před vánocemi zhubnout? Sladkého šoku se bát nemusíte. Svatomartinské je striktně suché víno, má nižší obsah alkoholu a nepůsobí v žaludku těžce. V chuti vás doslova odpálí exploze čerstvého ovoce.
- Víte, co pijete
Pod značkou Svatomartinské je možné vyrábět pouze vína povolených odrůd a jejich cuvée. U bílých vín se jedná o Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, u růžových o Modrý Portugal, Svatovavřinecké, a Zweigeltrebe, u červených o Svatovavřinecké a Modrý Portugal.
- Vybízí k setkání s přáteli
První lahve se smí podle tradice odšpuntovat až na sv. Martina, tedy 11. listopadu. Po celé zemi se v tento čas pořádají svatomartinské hody, trhy a košty. Je to skvělá příležitost sejít se s rodinou nebo přáteli u dobrého jídla a pití ještě předtím, než vypukne adventní shon.
- Nemusíte čekat
Svatomartinské má jedno zásadní kouzlo – je to nápoj okamžiku. V žádném případě ho neschovávejte na nějakou vzdálenou oslavu. Svou neodolatelnou mladistvou svěžest a jiskru má právě teď. Nejlépe chutná do Silvestra, nejpozději ho vypijte do jara.
Tahák do kapsy
- Jak poznat originál: Hledejte logo svatého Martina na bílém koni přímo na vinětě a na záklopce či šroubovém uzávěru na hrdle lahve.
- Pravidlo barev k jídlu: Bílé patří k rybám a sýrům, růžové k dezertům a těstovinám, červené k husičce a zvěřině.
- Jak servírovat: Bílé a růžové vychlaďte na 5–10 °C, červené servírujte při 10–12 °C.