Letošní počasí plné extrémů stvořilo extrémní vína. Vedro, sucho i krupobití sice způsobily, že úroda je nižší, na druhé straně ale přírodní cukernatost hroznů láme rekordy. „Letošní vína se velmi vydařila, jsou svěží, aromatická, mají krásnou jiskrnou barvu a ukazují, že i přes náročný průběh vegetace se vinařům podařilo připravit kvalitní mladá vína,“ říká ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar. Pokud váháte, jestli letos Svatomartinské ochutnat, nabízíme 7 důvodů, proč si nenechat tenhle tekutý zázrak ujít.

Kritici namítají, že připravit podobnou svačinu doma není žádná věda. Stačí mrkev očistit, nakrájet a vložit do vlastní krabičky.
Životní styl Češi dumají nad luxusní svačinkou: Mrkev v plastovém kelímku osmkrát dražší než obyčejná! Kilo za 181 korun…

  1. Zjistíte, jaká bude úroda dřív než ostatní

Svatomartinské je úplně první víno aktuálního ročníku. Je mladé, divoké a plné nespoutané energie. Navíc z něj můžete doslova »věštit« – podle jeho chuti a svěžesti okamžitě poznáte, jak skvělá vína nám vinaři naservírují v dalších měsících. A letos jsou opravdu vysoká očekávání!

  1. Kvalitu hlídá přísná komise!

Bojíte se patoků a ranní kocoviny? U pravého Svatomartinského můžete hodit obavy za hlavu. Na etiketu se symbolem sv. Martina na bílém koni nemá nárok kdekdo. Každý vzorek musí projít degustací profesionální komise a získat minimálně 82 bodů ze 100 za čistotu, barvu, vůni a chuť.

  1. Ceny se drží při zemi

Parádní pití pořídíte za hubičku! Ceny Svatomartinského zůstávají prakticky na úrovni loňských let a lahev kvalitního mladého vína pořídíte doslova za pár desítek korun. Za málo peněz tak dostanete kopec muziky!

Salmonela na základní škole v Újezdu nad Lesy
Praha Epidemie salmonelózy v Újezdu: Zdrojem nákazy byly špagety, potvrdilo vyšetřování

  1. Ohlídá vám linii

Chystáte se před vánocemi zhubnout? Sladkého šoku se bát nemusíte. Svatomartinské je striktně suché víno, má nižší obsah alkoholu a nepůsobí v žaludku těžce. V chuti vás doslova odpálí exploze čerstvého ovoce.

  1. Víte, co pijete

Pod značkou Svatomartinské je možné vyrábět pouze vína povolených odrůd a jejich cuvée. U bílých vín se jedná o Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, u růžových o Modrý Portugal, Svatovavřinecké, a Zweigeltrebe, u červených o Svatovavřinecké a Modrý Portugal.

  1. Vybízí k setkání s přáteli

První lahve se smí podle tradice odšpuntovat až na sv. Martina, tedy 11. listopadu. Po celé zemi se v tento čas pořádají svatomartinské hody, trhy a košty. Je to skvělá příležitost sejít se s rodinou nebo přáteli u dobrého jídla a pití ještě předtím, než vypukne adventní shon.

Představa, že játra zničí jen divoké večírky a alkohol, je už dávno minulostí.
Zdraví Čtyři pokrmy, které ničí játra a jíte je běžně: Lékař vysvětluje

  1. Nemusíte čekat

Svatomartinské má jedno zásadní kouzlo – je to nápoj okamžiku. V žádném případě ho neschovávejte na nějakou vzdálenou oslavu. Svou neodolatelnou mladistvou svěžest a jiskru má právě teď. Nejlépe chutná do Silvestra, nejpozději ho vypijte do jara.

Tahák do kapsy

  • Jak poznat originál: Hledejte logo svatého Martina na bílém koni přímo na vinětě a na záklopce či šroubovém uzávěru na hrdle lahve.
  • Pravidlo barev k jídlu: Bílé patří k rybám a sýrům, růžové k dezertům a těstovinám, červené k husičce a zvěřině.
  • Jak servírovat: Bílé a růžové vychlaďte na 5–10 °C, červené servírujte při 10–12 °C.

Pečená husa? Tradiční listopadové lákadlo restaurací.
Životní styl Pozor na svatomartinské fígle hospodských: Místo drahé husy husokachna? Pohlreich radí...

Video se připravuje ...
Jak vznikla tradice Svatomartinské husy?
Zdroj: Videohub

 

Fotogalerie
3 fotografie
Pod značkou Svatomartinské je možné vyrábět pouze vína povolených odrůd a jejich cuvée.
Pod značkou Svatomartinské je možné vyrábět pouze vína povolených odrůd a jejich cuvée.
Autor: Zdeněk Matyáš, Hynek Zdeněk