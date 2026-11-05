Je to konec jedné velké éry! Značka, která před téměř sto lety naučila Evropu používat toaletní papír v rolích, zkrachovala. Tradiční německý výrobce Jung Papier s více než 120letou historií skončil na úplném dně. Firma drtivě doplácí na drahé energie a nemá už peníze ani na výplaty pro svých 155 zaměstnanců. Zachraňovat je teď musí státní kasa. Přežije legenda svou klinickou smrt, nebo nadobro zmizí z pultů?
To nejdůležitější ve zkratce:
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Kdo krachuje: Rodinný podnik Jung Papier z Düsseldorfu, tvůrce slavné značky Hakle.
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Historický milník: Právě tato firma v roce 1928 uvedla na trh jako vůbec první toaletní papír v rolích a později i první vlhčený „toaleťák“.
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Důvod pádu: Společnost drtí neustále rostoucí náklady na energie, suroviny a personál.
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Co bude se zaměstnanci: Výroba zatím běží, výplaty 155 lidem ale až do ledna 2027 posílá úřad práce.
Druhý pád na dno v krátké době
Zdá se, že nad slavnou značkou se stahují hodně temná mračna. Rodinný podnik z Düsseldorfu prochází už druhým insolvenčním řízením během pouhých několika let. V září 2022 podala firma (tehdy ještě nesoucí název Hakle) první návrh na insolvenci. Z nejhoršího ji o rok později vytáhl prodej, ale jak se ukazuje, záchrana to byla pouze dočasná.
Podle německých médií už dal tamní soud nynější žádosti o insolvenci zelenou a rovnou vybral předběžného správce.
Smrtící koktejl: Energie a materiály
Co srazilo giganta, který pro evropský trh chrlí kilometry toaletního papíru, papírových utěrek a ubrousků? Důvodem je drtivý růst nákladů na všech frontách – od energií přes suroviny až po samotný personál. Za loňský rok sice firma utržila v přepočtu kolem 1,7 miliardy korun, bylo to ale zhruba o 750 milionů korun (30 milionů eur) méně, než vedení podniku plánovalo.
„Náš rodinný podnik nadále funguje bez omezení. Chceme stabilizovat provoz a pokračovat v jednáních s investory,“ nechal se slyšet jednatel firmy Volker Jung. Dosavadní jednání s mezinárodními investory ale podle zákulisních informací k úspěchu nevedla.
Účet teď platí stát
Firma je v tuto chvíli natolik vyždímaná, že nemá prostředky ani na to nejzákladnější: výplaty pro své lidi. O 155 zaměstnanců se tak musel postarat stát. Mzdy jim v současnosti posílá německý úřad práce, a to z takzvaného insolvenčního fondu.
Ten ale kryje výpadky jen po dobu tří měsíců, což v tomto případě znamená záchrannou síť jen do konce ledna 2027. Pokud se do té doby nenajde kupec s tučným kontem, může to znamenat definitivní konec.
Průkopníci hygieny, které zná každý
Značka přitom není na trhu žádným nováčkem a v historii hygieny má své nezpochybnitelné místo. Byla to právě firma Hakle, která v roce 1928 v Německu jako první přišla s převratnou novinkou – toaletním papírem namotaným v praktických rolích.
O desítky let později, v roce 1977, pak způsobila další revoluci uvedením prvního vlhčeného toaletního papíru na trh. Zda tato bohatá historie bude pokračovat, ukážou už nejbližší týdny.