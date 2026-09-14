Na rozšiřující se způsob krádeží upozornil italský specializovaný motoristický portál alVolante a německé magazíny Focus a BILD. Podle jejich zjištění nejde o náhodný vtip ani zapomenuté letáky, ale o promyšlenou metodu, jak donutit řidiče k jedné klíčové chybě, opustit nastartované auto.
Jak past s návnadou funguje?
Princip celého podvodu spočívá v přesním načasování a psychologickém tlaku na nepozornost řidiče:
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Příprava návnady: Zloději umístí na čelní sklo, obvykle za stěrač na straně spolujezdce, kde je z pohledu řidiče nejhůře dosažitelný, lákavý předmět. Nejčastěji jde o složenou 50eurovou bankovku (případně její věrnou repliku či reklamu).
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Sledování: Pachatelé čekají v bezprostřední blízkosti a sledování zahájí ve chvíli, kdy řidič nastoupí do auta a otočí klíčem v zapalování nebo stiskne tlačítko startu.
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Reakce oběti: Řidič si předmětu všimne většinou až ve chvíli, kdy už má nastartováno. Přirozenou reakcí bývá snaha věc ihned sebrat.
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Bleskový útok: V momentě, kdy řidič v spěchu vystoupí a nechá motor běžet, přiskočí zloděj (často spolupachatel z opodál stojícího vozu). Během několika sekund nasedne do uvolněného auta a odjede, případně sebere z otevřeného interiéru kabelku, notebook či doklady a zmizí.
Kde se to děje a proč je metoda tak nebezpečná?
Podle portálu alVolante se případy koncentrují především na velkých a nepřehledných parkovištích u nákupních center, na dálničních odpočívadlech a čerpacích stanicích. Tedy na místech s vysokou fluktuací lidí, kde se řidiči často nesoustředí na okolí a spěchají. Často bývají terčem cizinci a turisté, kteří mají v autě všechna zavazadla a doklady.
Kriminologové i auto-moto experti poukazují na to, v čem spočívá hlavní riziko této metody:
„Zloději zde nespoléhají na násilí ani na technické překonání zámků. Využívají čistě lidský automatický reflex. Člověk po nastartování uvidí na skle peníze nebo nepřehledný papír a bez přemýšlení vystoupí, aniž by vypnul motor nebo za sebou zavřel dveře. Celá akce zlodějům trvá méně než pět sekund.“
Motoristické magazíny navíc připomínají, že nejde o jediný způsob odvedení pozornosti. Pachatelé v jižní a západní Evropě s oblibou používají také nastrčenou plastovou láhev zaklíněnou mezi pneumatiku a blatník, řidič se po rozjezdu zalekne drsnému zvuku, vystoupí zkontrolovat kolo a opustí nastartovaný vůz.
Doporučení odborníků: Jak se správně zachovat?
Pokud po nasednutí do auta zjistíte, že máte za stěračem jakýkoliv cizí předmět nebo bankovku:
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Nevystupujte z nastartovaného vozu: Pokud již běží motor, v žádném případě nevystupujte z kabiny.
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Zamkněte se a odjeďte: Aktivujte centrální zamykání zevnitř a odjeďte na bezpečné, rušné a osvětlené místo (například k čerpací stanici s kamerovým systémem nebo na policejní služebnu).
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Zkontrolujte sklo až v bezpečí: Předmět ze skla sundejte až ve chvíli, kdy jste si jistí, že je okolí bezpečné.
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Při nuceném vystoupení klíče s sebou: Pokud musíte z jakéhokoliv důvodu z vozu vystoupit, vždy nejdříve zhasněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování (či vezměte smart-key s sebou) a auto zamkněte.