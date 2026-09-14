Zaprášené »krámy« z půdy zpeněžíte za tisíce: Za tohle vám sběratelé utrhnou ruce! Velký přehled i s cenami
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Rozhodli jste se během dovolené uklidit půdu, sklep či kůlnu? Tak pozor, ať nevyhodíte do popelnice poklady za tisíce! Vedle prachu a pavučin tam totiž často čekají i sběrateli vyhledávané rarity.
Známé pořekadlo říká, že co je pro někoho odpad, pro dalšího je poklad. Své fanoušky mají i věci, do kterých byste to nikdy neřekli. Zpeněžit se dají staré uzávěry od pivních lahví, plechovky od oleje, krabičky sirek, telefonní karty i vysloužilé počítače.
„Takřka cokoliv se dá sbírat a má svou cenu,“ vysvětluje Pavel Krejčíř, expert na sběratelství a starožitnictví portálu Aukro. Cenu tak často může mít i zdánlivé harampádí, které v rodinách leží desítky let a předává se z generace na generaci jen jako »vzpomínka na dědu«. „Lidé bývají překvapení, jak vysokých částek mohou dosáhnout věci, které desítky let ležely na půdě nebo ve skříni – často po rodičích či prarodičích, o jejichž hodnotě vůbec netušili,“ dodává Krejčíř.
Rada: Prohledejte facebook
Každý menšinový sběratelský obor má dnes svou skupinu na facebooku nebo dalších sítích. Nejstarší organizací, která sběratele raritních věcí už několik desítek let sdružuje, je ale Klub sběratelů kuriozit. (http://www.sberatel-ksk.cz/)Video se připravuje ...
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Jak zjistit cenu
„Pokud najdete na půdě starou věc, která by mohla být sběratelsky zajímavá, vždy záleží, jak k ní přistoupíte,“ vysvětluje Luboš Čech, předseda Klubu sběratelů kuriozit. Věci citové hodnoty (např. ubrus, který ručně vyšívala babička) se podle něj vyplatí spíše vystavit nebo schovat pro další generace. Pokud ale přemýšlíte hlavně ekonomicky, měli byste začít pátráním po ceně. Podle Čecha stačí otevřít internet, podívat se na inzertní portály, do specializovaných skupin na sociálních sítích apod. Jak ale dodává, nalezená cena se od reálně prodejní může dost lišit.
Tip: Poraďte se s odborníky
„Abyste své nalezené zboží neprodali pod cenou, je třeba ho správně určit,“ říká Pavel Krejčíř. S tím vám pomohou i sběratelé, kteří se sdružují do spolků a klubů. Nejsnazší cesta k ocenění je na veletrhu Sběratel (nejbližší bude v Praze 4.-5. září), kde bude možné získat specializované poradenství odborníků ze Svazu českých filatelistů, České numismatické společnosti, Klubu sběratelů autogramů nebo Muzea cenných papírů.
„Odborníci věc posoudí a podle jejího stavu a vzácnosti stanoví cenu podle katalogů, které pro daný obor existují či podle ceny obvykle dosažené v aukci,“ vysvětluje Luboš Čech. Věc je podle něj možné nabídnout k prodeji některému z 250 vystavovatelů na veletrhu. „Ten ji buď přímo odkoupí, nebo vám navrhne její umístění do aukce, kde lze dosáhnout nejvyšší ceny, ze které si obchodník vezme provizi,“ dodává.
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Pivaři nejsou lakomci
Typickým půdním pokladem v Česku jsou předměty spojené s pivem, které jsou dobře zpeněžitelné. „Velký zájem evidujeme o staré pivní lahve, etikety od piva, pivní noviny nebo třeba i korunkové uzávěry – typicky jde o pozůstalost po někom, kdo si kdysi sbírku zakládal jen pro radost, a rodina dnes zjistí, že má v rukou desetitisíce,“ uvádí Pavel Krejčíř.
Tisíce za »kus papíru«
Úzký, ale stabilní segment představují historické pivní etikety, zejména z již zaniklých pivovarů. Sběratelé oceňují grafiku, lokální historii i extrémně malý počet dochovaných kusů
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Dobová etiketa Zámeckého pivovaru Neuberk – Neuberský granát se prodala za 20 300 Kč.
Unikátní uzávěr
Vysoko se může vyšplhat cena uzávěrů. I když se to zdá neuvěřitelné, za starý kousek plechu zaplatil nový majitel 12 200 Kč. „Korunkový uzávěr pochází z 30. let minulého století. Fr. Nerad provozoval restauraci Na pěkné vyhlídce a ve Střešovicích i stáčírnu piva do lahví. Jde o raritní vršek - a stejně jako u ostatních sběratelských předmětů čím méně něčeho je, tím to má vyšší cenu,“ popisuje důvod expert Krejčíř.
Korunkový uzávěr za 12 200 Kč
Pořádně drahé cedule
Cenově překvapit umí i pivní cedule. Například při aukci plechové cedule Přerovské pivo se z vyvolávací 1 Kč vyšplhala cena až na 30 000 Kč. Originální pivní cedule plzeňských pivovarů pak na 19 959 Kč
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Technické předměty
Při úklidu se často objeví i technické předměty, u nichž lidé jejich potenciální hodnotu vůbec nečekají. Do aukce se tak dostal například domácí počítač SAM Coupé, vyvinutý firmou MGT ve spolupráci s britskou »sinclairovskou« komunitou jako nástupce ZX Spectra, který byl prodán za 30 000 Kč. Přestože se ve své době komerčně neprosadil, dnes je ceněný jako raritní osmibit s unikátním řešením práce s pamětí nad rámec adresního prostoru procesoru Zilog Z80 – typicky jde o stroj, který někdo v 90. letech přivezl »z venku« a od té doby ležel ve skříni.
Počítač Sam za 30 000 Kč
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Historické uniformy
Mezi časté půdní nálezy patří i uniformy. Do aukce se dostala například dobová uniforma nadporučíka Hraničářského praporu 2 z 1. republiky, která našla nového majitele za 38 333 Kč. U podobných předmětů jde často o rodinné památky po příslušnících armády či myslivcích, které ležely desítky let ve skříni.
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Vlaky stále táhnou
Zajímavé částky generuje také železniční sběratelství. „Železniční sběratelství má v Česku oddanou komunitu a dokáže ocenit unikátní technické a historické artefakty. Často přitom jde o věci, které si někdo kdysi přinesl z depa jako suvenýr na památku své práce,“ vysvětluje expert.
Lité číslo z lokomotivy – posledního vyrobeného tzv. kvatra – se prodalo za 17 751 Kč.
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Plakáty, pohledy, autogramy
Na papíry mrkněte dřív, než s nimi zatopíte
Vyklízíte půdu plnou starých papírů? Než skončí v kamnech nebo ve sběru, pořádně si je projděte. „U časopisů a pohlednic je typické, že leží roky v krabicích po rodičích nebo prarodičích – a právě celistvé, dobře dochované kousky či soubory dokážou sběratelům vynést velmi zajímavé částky,“ vysvětluje Pavel Krejčíř.
Filmová nostalgie
„Autogramy, filmové plakáty nebo různé upomínkové tiskoviny patří k věcem, které lidé schovávají z čistého sentimentu – a až další generace zjistí, že ten »starý papír od dědy« má skutečně sběratelskou hodnotu,“ uvádí Pavel Krejčíř. Sílu filmové nostalgie podle něj ilustruje prodej plakátu k filmu Planeta opic za 9 757 Kč. Podobné plakáty lidé často nacházejí složené ve skříních nebo mezi starými časopisy – typicky po rodičích či prarodičích, kteří chodili do kina v 60. a 70. letech.
Cena vzpomínek
Pozdrav z výletu od tety Běty nemusí být jen kus papíru, ale lahůdka pro fajnšmekry. Sběratelská pohlednice Liberce (Reichenbergu) se vydražila za 14 790 korun.
Historická pohlednice Kladna-Rozdělova (Marxova ulice, restaurace U Müllerů) našla kupce za 6900 Kč.
Hvězdný autogram
Zpeněžitelné jsou i autogramy slavných osobností. Třeba ten od Neila A. Armstronga, prvního člověka na Měsíci, se prodal za 20 000 Kč.
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Překvapivě cenné harampádí
„Retro techniku, plechovky, sirky nebo hračky, které často zůstaly po dědečkovi v dílně nebo ve skříni, berou majitelé jako harampádí. Přitom právě u těchto zděděných sběratelských předmětů bývají dosažené částky nejpřekvapivější,“ komentuje Pavel Krejčíř. Existují totiž sběratelé často přehlížených oborů, jako je sbírání starých obalů, reklamních materiálů či průmyslových artefaktů.
Za neuvěřitelnou cenu 33 533 Kč se prodala turistická známka Sněžka. „Tato turistická známka má číslo 20 a jde o první variantu, která byla vydána. Dnes je prakticky nesehnatelná a vyskytuje se opravdu ojediněle,“ vysvětluje expert.
Sbírka cínových vojáčků, které slouží dodnes nadšencům k tvorbě detailních bitevních diorám, se prodala za 20 000 Kč.
Věrné sběratele mají i telefonní karty. Limitovaná telefonní karta s motivem office parku Hadovka (náklad pouhých 1 000 kusů) se prodala za 4 030 Kč.
Sílu zdánlivých drobností ukázal prodej dvou starých plechovek od oleje za 35 900 Kč
Staré třecí sirky Perluke od chemické továrny Ant. Svobody v Novém Městě nad Metují, našly kupce za 12 150 Kč.
Staré plechové šlapací autíčko v nálezovém stavu se z vyvolávací ceny 1 Kč dostalo až na 9577 Kč.
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Půdy plné knih a časopisů
Na půdách či v garáži často skončily staré knihy a časopisy. Můžou se mezi nimi ale objevit rarity, za které vám sběratelé utrhají ruce. „Mezi tradičně poptávané patří první vydání knih nebo odborné knihy, které vyšly v malých nákladech a nejsou již k dostání,“ vysvětluje Žaneta Kratochvílová z Knihobotu.
Zapomenuté Verneovky
Knihy Julese Verna dříve nesměly chybět v žádné knihovně. Ty nejstarší už dnes mají vysokou cenu. Kniha Nevěsta z moře z roku 1890 (cyklus Hlas národa) se tak prodala za 69 500 Kč.
Foglar pořád táhne
Foglarovská tematika patří obecně k příjemným překvapením mezi půdními nálezy. Kompletní čtvrtý ročník Mladého hlasatele s prvním vydáním komiksu Rychlé šípy se prodal za 28 200 Kč. Kniha Chata v Jezerní kotlině, pravděpodobně z 40. let 20. století, se prodala za 21 000 Kč.
Neporazitelný Čtyřlístek
Sběratelskou klasikou jsou Čtyřlístky. Stará čísla jsou ceněna jako kus kulturní historie s unikátními ilustracemi a příběhy – často jde přitom o časopisy, které rodiče schovali »pro děti« a dnes je jako celek prodávají jejich vnuci.
Šest čísel Čtyřlístku z roku 1969 za 45 000 Kč
Kouzelně drahý Harry Potter
„Mezi poklady patří i nové knihy, jako např. první vydání Harryho Pottera s ilustrací Galiny Miklínové, na které má místo špičatého klobouku cylindr,“ říká Kratochvílová. První české vydání Harryho Pottera a kamene mudrců totiž původně vyšlo v nákladu okolo sedmi tisíc kusů. Tehdy nikdo netušil, že půjde o bestseller, který se dnes prodává za 15 – 20 000 Kč
Fantastika za fantastické peníze
Pokud máte doma fanoušky sci-fi a mají doma knihy Jiřího Kulhánka, i ty patří mezi žádané kousky. Kniha Cesta Krve: Dobrák se tento měsíc na Knihobotu prodala za 23 000 Kč. Kniha Noční klub má dnes hodnotu 5000 KčRetro poklady z půdy: Máte doma starou panenku, dřevěné auto nebo mončičáka? Můžete na nich vydělat!Fotogalerie31 fotografiíVideo se připravuje ...