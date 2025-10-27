Kontrola komína
Jestliže spalujete v kotli tuhá paliva, měli byste komín třikrát ročně vyčistit, klidně i svépomocí, a jednou ročně nechat prohlédnout kominíkem. Jestliže jste měnili kotel, je třeba nechat udělat i revizi. U plynových kotlů se kontrola komína provádí jednou ročně a u kondenzačních jednou za dva roky.
Pelety
U peletových kamen je dobré před sezonou vyčistit zásobník i podavač a odstranit staré usazeniny. Odborník by měl čas od času zkontrolovat i nastavení kotle a funkčnost bezpečnostních čidel a ventilátoru.
Odvzdušnění radiátorů
Zkontrolujte radiátory a podívejte se, zda z nich někde neuniká voda. Odvzdušněte je a případně doplňte do systému vodu.
Nastavení termostatu
Zkontrolujte termostat, případně baterii v něm. Při nastavování požadovaného programu zvažte ten, který šetří přes noc či v době vaší nepřítomnosti.
Plynový kotel
Plynový kotel se nechává zkontrolovat odborníkem minimálně jednou ročně. Důležité je nechat si zkontrolovat tlak v systému a přívod vzduchu. Nedostatečné odvětrání totiž může způsobovat poruchy a snižovat bezpečnost, zejména s ohledem na vznik jedovatého oxidu uhelnatého.
Tepelné čerpadlo
Jestliže máte tepelné čerpadlo obsahující fluorované skleníkové plyny (FSP), musí projít odbornou kontrolou každých 12 měsíců! Jinak stačí, když jej na sezonu připravíte sami. Nejdříve okem prohlédněte celé zařízení a potrubí. Zkontrolovat je třeba stav izolace, těsnost spojů, neporušenost kabelů a případné úniky. U venkovní jednotky je důležité odstranit listí, větvičky, pavouky a prach z mřížky a ventilátoru. U systému vzduch-voda je dobré nechat si zkontrolovat odpad kondenzátu, prověřit chladivo a tlak v topném okruhu.
Kontrola těsnění oken
Pomocí nasliněného prstu, papírku či plamene svíčky zkontrolujte, zda kolem rámů oken a dveří neprofukuje. U starších oken a dveří zvažte utěsnění dodatečnou izolací. Novějším plastovým oknům můžete seřídit přítlak pomocí imbusového klíče. Mívají i přepínač mezi letním a zimním režimem, kdy těsní výrazně lépe. Je to obvykle přepínač s šestihranným otvorem a tečkou a ovládá se imbusovým klíčem.
Kontrola kamen
Prohlédněte a vyčistěte topeniště a rošt krbových kamen či kotle. Odstraňte popel, saze a nečistoty. A to nejen kvůli čistotě. Zkontrolovat byste měli i těsnost dvířek a stav šamotu v topeništi, abyste je před sezonou případně stihli opravit.
Takhle ušetříte na topení
● Větrejte krátce, ale intenzivně (2 – 5 minut), nikdy nemějte dlouhodobě otevřené ventilačky.
● Snižte teplotu v méně využívaných místnostech. Každý 1 stupeň dolů znamená cca 6% úsporu energií.
● Nenechávejte zakryté radiátory (nábytkem, závěsy) a pravidelně je čistěte
