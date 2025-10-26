Hledejte světlo
Nejprve se pojďme zaměřit na tu tmu. Pokud je to jen trochu ve vašich silách, snažte se vystavit dennímu světlu - například v práci využijte obědovou pauzu k tomu, abyste se kousek prošli a provětrali na čerstvém vzduchu, anebo si ten kefír, což je za nás nejlepší svačina na světě, skočte vypít ven. I těch pár minut stačí, abyste se cítili mnohem lépe a méně vyčerpaní.
Každý pohyb se počítá
Přestože tma vyzývá jen a pouze k tomu vzít si deku, kakao a dobrou knížku, snažte se hýbat! Je-li ve vašich silách kráčet pěšky do práce nebo vystoupit alespoň o tu jednu pověstnout zastávku dříve, udělejte to. Nebo můžete jít pěšky nakoupit. Pohyb a sport je zdrojem endorfinů a může výrazně pomoci bojovat nejen proti klasické podzimní depresi, ale zároveň pomáhá stimulovat imunitní systém, aby byl odolnější vůči nemocem. Jestli u této věty protáčíte panenky, že běhat ven vás nedostaneme ani za zlaté prase, nevadí. Klidně zkuste najít jinou variantu pohybu, která vás bude bavit - ať už to bude plavání, jóga, tanec nebo lezení.
Spánková rutina
Zároveň je ale třeba respektovat potřebu odpočinku a regenerace a to, že vám od 4 od rána nesvítí slunce do očí, není horko jako v pekle a ptactvo nespouští své koncerty v hlučnosti, která nelahodí vašemu spícímu sluchu, nabízí ideální podmínky ke spánku. Zkuste se zaměřit na to, aby byl dostatečně dlouhý a kvalitní a nastavte si spánkovou rutinu.
Biochemička o zrušení střídání času: Evropa k tomu časem dospěje. Jaký by měl platit? Kateřina Vavřínová, Lukáš Červený
Tipy, jak dobře spát, najdete v novém uceleném průvodci světem výživy »Mýty o výživě a potravinách«, kde nutriční specialisté věnují spánku hned několik stránek. Dozvíte se tam například, že dostatečným spánkem můžete snížit riziko rýmy na polovinu anebo jak kvalitní spánek pomůže s redukcí hmotnosti.
Jezte pestře
Konečně se dostáváme i k nutriční části a k tomu, co je přes zimu nejlepší jakožto náplň našeho bříška. A odpovědí bude zase to často omílané klišé - především pestrá a vyvážená strava. Ono totiž jakýkoliv nedostatek byť jen jedné jediné živiny - a je jedno, jestli to budou bílkoviny, zinek nebo třeba vitamín c - velmi negativně ovlivní funkci našeho imunitního systému. Snažte se tedy omezit vysoce průmyslově zpracované potraviny, jezte pravidelně a zaměřte se především na vyvážená jídla.
Teplé snídaně
Ve studených lezavých dnech může být příjemné zvolit teplé snídaně - například kaše. Myslete ale na to, že ovesná kaše sama o sobě bílkovin moc nepobrala a bude potřeba ji vytunit proteinem, řeckým jogurtem či tvarohem. A ovocem, samozřejmě. Když už jsme u toho ovoce, tak přes zimu nezavrhujte to mražené, může mít během zimních měsíců dokonce vyšší obsah vitamínů a minerálních látek než ovoce čerstvé.
Vitamin D
Co se týká doplňků stravy, tak po nás klienti často chtějí nějakou zázračnou pilulku, která vyřeší všechna jejich trápení. Bohužel ale žádná taková neexistuje a ani tisíc doplňků stravy se nikdy nevyrovná vyváženému jídelníčku. Oba jsme ale příznivci suplementace vitamínu D, protože pokud se nechystáte během zimy několikrát navštívit Kanáry či jinou exotiku, tak z potravin ho do sebe dostatek rozhodně nenasoukáme.
Omega-3 mastné kyseliny
Druhým naším favoritem jsou omega-3 mastné kyseliny, které nejen, že působí protizánětlivě, ale přinášejí i benefity v podobě podpory imunitního systému, činnosti mozku a velmi je ocení i naše srdíčko a cévy. Spoustu lidí má i nedostatek hořčíku, což je takový poslední mušketýr.
Všemi opěvované céčko?
Upřímně řečeno, doporučenou denní dávku vitamínu C naleznete v jedné polovině červené papriky. Ta je zrovna absolutním králem, co se obsahu vitamínu C týká. Je fakt, že pokud jíte dostatek ovoce a zeleniny, nejspíš budete mít vitamínu C dostatek.