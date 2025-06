Hlavním důvodem, proč si lidé klimatizaci kupují, je ochlazení v horkých letních dnech, což výrazně zvyšuje komfort bydlení. Když ale vyberete správně, získáte zařízení, které můžete využít i k vytápění v chladnějších obdobích, protože funguje na principu tepelného čerpadla vzduch-vzduch a topení je tak mnohem úspornější, než kupříkladu přímotop nebo akumulačky. A zároveň je přístroj levnější oproti tepelným čerpadlům.

Kromě toho klimatizace dokáže snižovat vlhkost v interiéru, což pomáhá předcházet vzniku plísní, se kterými se trápí řada domácností i v moderních zateplených bytech. Kvalitní klimatizace dokáže nahradit i čističku vzduchu a přefiltruje ze vzduchu prach, alergeny a další nečistoty, čímž výrazně zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí.

V některých modelech najdete i možnost vzduch nejen odvlhčovat, ale i zvlhčovat, hodí se funkce samočištění, časovač, tichý režim, který oceníte hlavně v noci, nebo možnost ovládání přes mobilní aplikaci, kdy si můžete přes internet domov vyhřát či vychladit před příjezdem z práce.

Mobilní nebo nástěnná

Jestliže nemáte na výběr klimatizace vysoký rozpočet, vybírejte mezi těmi mobilními. Stojí totiž několikanásobně méně. A to nejen díky výrazně nižší ceně samotného přístroje, ale i díky tomu, že jejich instalace nevyžaduje stavební úpravy a odbornou instalaci. Prostě jen vybalíte přístroj z krabice, zapojíte do zásuvky a vysunete hadici na odvod tepla z okna. Žádné sekání prostupu do zdi ani vedení chladicí kapaliny. Na druhou stranu bude taková klimatizace vždy trochu hlučnější než nástěnná, která má hlavní zdroj hluku (kompresor) umístěný na vnější straně zdi. A mobilní stroje často nemají ani tak pokročilé funkce a vysokou účinnost jako složitější nástěnné klimatizace.

U nástěnných se rozlišuje i to, jestli máte vnitřní jednotku jednu (split) anebo několik v několika místnostech propojených hadičkami s chladicí kapalinou napojené na jeden venkovní kompresor (multisplit), případně tzv. monoblokovou, která nemá venkovní jednotku a kompresor je tak uvnitř stejně jako u mobilních klimatizací.

Spočítejte si výkon

Při výběru klimatizace je důležité zohlednit velikost prostoru, který chcete chladit. Orientačně platí, že na každých 10 m² potřebujete přibližně 1 kW chladicího výkonu. Nezapomeňte ale přihlédnout i k tvaru místnosti, počtu oken, orientaci na světové strany a kvalitě izolace. Vždy je lepší počítat s určitou rezervou, aby zařízení zvládlo i extrémní horka.

Odhadněte útratu

O tom, kolik za provoz zaplatíte, rozhoduje spotřeba, kterou najdete na energetickém štítku. Napoví vám energetická třída (A+, A++, A+++), ale lepší je porovnat si chladicí/tepelný výkon v horním řádku (kW) s příkonem ve spodním řádku (kW/h). Uvádí se zvlášť pro chlazení i topení. Zatímco první ukazuje, jak moc stroj dokáže topit či chladit, a měl by být co nejvyšší, spodní řádek ukazuje, kolik na toto chlazení / topení spotřebuje elektřiny, a měl by být co nejnižší.

Jestliže znáte cenu, kterou platíte za elektřinu, můžete z něj dopočítat, kolik korun vás bude stát hodina provozu klimatizace v normovaném režimu, který zhruba odpovídá průměrné spotřebě. Skutečná hodnota může být podle teploty a umístění vyšší i nižší.

Výkon chlazení se na štítku označuje EER a ukazuje, v jakém poměru je chladicí výkon vyjádřený v britských termálních jednotkách BTU k spotřebě elektrické energie. Podobně funguje i topný faktor COP, který se uvádí u výkonnosti topení. V obou případech platí, že čím vyšší tento ukazatel je, tím více zimy či tepla získáte z 1kW elektřiny.

Vyspíte se?

Hlučnost je podceňovaná, ale výrazně ovlivní váš komfort. I proto je uvedena na štítku. U nástěnných klimatizací i zvlášť pro hlučnost venkovní jednotky a hlučnost uvnitř. Mobilní klimatizace bývají hlučnější, zatímco nástěnné modely mohou pracovat velmi tiše – některé dokonce pod 30 dB, což je úroveň šepotu. Pokud plánujete klimatizaci do ložnice nebo pracovny, určitě se na tento údaj zaměřte a pamatujte na to, že určitě musí mít méně než 80 dB, což je hluk běžného budíku či mlínku na kávu a měla by se pohybovat raději mezi 40 dB což je zvuk potůčku a 60 dB což je běžný hovor.

Vlhčení či odvlhčení

Klimatizace už svým principem fungování mírně vysušuje vzduch, což je skvělá vlastnost jak u starých domů, tak ale i u velmi dobře zateplených a špatně větraných novostaveb, kde hrozí vznik plísní. V suchých bytech se proto hodí funkce vlhčení vzduchu, aby nebyl suchý příliš. Skvělou vlastností je i režim odvlhčovače, díky kterému se urychlí sušení prádla pověšeného v koupelně s puštěnou klimatizací.

Filtrace vzduchu

Praktickou funkcí je možnost využít klimatizaci i k čištění vzduchu. Je škoda to nevyužít, když už klimatizace běží a nemusíte tak používat speciální čističku vzduchu. Většinou tuto funkci zajišťuje tzv. hepa filtr, který zachycuje drobné částečky prachu a alergenů. To vám ušetří i čas při stírání prachu z nábytku. Některé klimatizace mají i ionizátor, který zničí i viry a bakterie a navíc likviduje i zápach.

Režimy a ovládání

Mezi užitečné funkce patří automatické režimy, které dokáží třeba v noci snížit úroveň hluku, abyste mohli v místnosti s klimatizací lépe spát. Praktické jsou i nejrůznější časovače a nastavení termostatu. Většinu strojů je možné ovládat dálkovým ovládáním, ale některé můžete i připojit k internetu pomocí Wi-Fi a ovládat mobilem. Můžete tak stroj třeba vypnout cestou do práce, pokud jste jej zapomněli nechat běžet, anebo zkontrolovat teplotu na dálku a vychladit si místnost před příchodem. Nemusí tak teplotu udržovat po celý den, i když nejste doma, což vám ušetří peníze.

Tipy Blesk.cz:

Mobilní hvězda

Sencor SAC MT1238CH wi-fi allseasons

Mobilní klimatizaci můžete ovládat přes wifi pomocí aplikace v telefonu. Má chladicí výkon 3,6 kW a topný výkon 3,1 kW, obojí při spotřebě elektřiny 0,9 kW/h. Dokáže vychladit či vytopit prostor až do 122 m³. Stojí 14999 Kč (planeo.cz)

Levná varianta

Sencor SAC MT7048C

Má chladicí výkon 2 kW a spotřebu 0,8 kW/h. Lze ji ovládat přes wifi, umí chladit, ventilovat i odvlhčovat rychlostí 20 l vody za den. Dokáže vychladit prostor až do 67 m³. Stojí 5999 Kč (planeo.cz)

Bez venkovní jednotky

Olimpia Splendid Unico Next 12 HP Evan

Monobloková klimatizace zvládá chlazení (2,6 kW při spotřebě 1kW/h), odvlhčování, topení (2,1 kW při spotřebě 0,8 kW/h) a pracuje i jako ventilátor. Můžete ji ovládat přes wifi či dálkovým ovládáním. Stojí 54 990 Kč (alza.cz).

Klasická

LG S12EW

Split klimatizace s venkovní jednotkou, kterou můžete ovládat přes wifi. Má výkon chlazení 3,6 kW a výkon topení 3,8 kW při spotřebě 1 kW/h. Hlučnost vnitřní jednotky je 20 dB(A) a vnější 40 dB(A). Stojí 22 999 Kč s montáží zdarma (vip-klima.cz).