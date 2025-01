„Co dělá profesor ekologie v neděli večer? Krájí napůl mycí tablety do myčky! A to nikoliv proto, že by byl drobný škudlil, ale protože ta půlka na umytí úplně stačí…,“ ukázal na sociální síti Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR svůj postup a doplnil ho výmluvnou fotkou s prkýnkem a rozpůlenou tabletou do myčky.

Nejdůležitější důvod, proč krájet tablety odborník vidí v dopadu na životní prostředí. „Na polovičku sníží množství fosforu, který do našich potoků a řek vypustíme. Protože prostředky na mytí nádobí obsahují fosfonáty a polyfosfáty, které změkčují vodu a hlavně působí jako tenzidy. Tenzidy snižují povrchové napětí vody, a tím vlastně perou (umývají) nádobí. A právě myčky jsou dnes jedním z největších zdrojů fosforu ve vodách, protože většina čistíren odpadních vod je neumí z vody odstranit,“ vysvětluje škodlivost těchto přípravků Jakub Hruška a dodává:

„Všechny ty hnusně zelené řeky a rybníky mají hlavni důvod v nadbytku této jinak základní a nezbytné živiny. A z myček je ho dneska nejméně stejně jako z hnojení v zemědělství. Tak taky krájejte! Má to cenu,“ uzavírá svůj ekologický apel.

