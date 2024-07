Vodnář

Milí Vodnáři, nenechte se vykolejit rychlejším tempem kolegů v práci, jinak vás to rozhodí. Soustřeďte se na to, co je aktuální a nutné vyřídit. Ostatní povinnosti počkají. Prodloužené volno využijte k relaxaci a zábavě. Nesmíte se rozčilovat a hádat.