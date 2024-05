Střelec

Nenuťte se hned po ránu do něčeho, co vás nebaví. Naopak si poležte nebo si přispěte a nikam se nežeňte. V opačném případě byste se cítili již před obědem unavení a znechucení. Odpoledne věnujte lidem, kteří jsou vám nejblíže. Báječně si to s nimi užijete.