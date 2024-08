Zpět

na

Trvanlivé mléko je levnější než to čerstvé a také dlouho vydrží. To jsou hlavní argumenty těch, kdo na něj nedají dopustit. Další by si takové mléko za žádnou cenu nenalili ani do kávy. Odbornice na kvalitu potravin Michaela Smolková z blogu Umíme jíst vysvětluje nejčastější mýty, které se objevují v souboji čerstvé versus trvanlivé.