„Tenhle program má být především inspirativní – v tom, že věci jdou dělat i malinko jinak. Odlehčeně. Bez neustálého počítání kalorií, s recepty jednoduchými na přípravu, které lze bez větších problémů zařadit do svého normálního stravování,“ říká ke své dietě Havlíček s tím, že v tomhle programu nic není dogma.

„Nakonec si klidně někdy můžu dát i ten řízek, obložený chlebíček nebo knedlo, vepřo, zelo. Když jsou taková jídla v menšině a dáme si je jen příležitostně, neměla by nás ohrozit. Platí ono známé, že rozdíl mezi lékem a jedem je v množství. Takže i když si dám někdy i vysoce průmyslově zpracovanou potravinu, tak to bude v pohodě, protože to ostatní je dobré. V momentě, kdy toho špatného jím víc, nemůžu očekávat zázraky.“